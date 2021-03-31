 

На Новой Земле появились бабочки

31.03.2021, 20:36, Новости дня
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Еще одно доказательство того, что глобальное потепление – не выдумка: на крайней северной точке острова Новая Земля появились… бабочки.

По словам ученых, это очень важный знак, свидетельствующий о том, насколько быстро меняется климат на нашей планете. В районах вечной мерзлоты появление бабочек – это весьма редкое событие.

Ранее на Новой Земле была замечена моль, которой там также никогда не было, говорят специалисты. Теперь там бабочки, а что будет дальше? К сожалению, Арктика в том, виде, в котором мы ее знали, исчезает с лица Земли. Увы, от этого страдает животный мир. Также ученые опасаются, что изо льдов высвободится огромное количество углекислого газа и «выйдут на свободу» замороженные древние вирусы.



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