 

Стоматолог назвала разрушающие зубную эмаль продукты

31.03.2021, 20:30, Разное
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Российская врач-стоматолог Луиза Автандилян перечислила продукты, которые оказывают негативное воздействие на зубную эмаль. Специалист добавила, что для её сохранности важно не только следить за рационом, но также лечиться от хронических заболеваний и своевременно посещать стоматолога.

По словам Автандилян, эмаль могут испортить кислые продукты, такие как свежевыжатые соки; а также популярные газированные лимонады, которые содержат много сахара. Помимо них навредить зубам могут и кисломолочные продукты, сообщает “Радио 1”.



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