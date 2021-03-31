Стоматолог назвала разрушающие зубную эмаль продукты

Российская врач-стоматолог Луиза Автандилян перечислила продукты, которые оказывают негативное воздействие на зубную эмаль. Специалист добавила, что для её сохранности важно не только следить за рационом, но также лечиться от хронических заболеваний и своевременно посещать стоматолога.

По словам Автандилян, эмаль могут испортить кислые продукты, такие как свежевыжатые соки; а также популярные газированные лимонады, которые содержат много сахара. Помимо них навредить зубам могут и кисломолочные продукты, сообщает “Радио 1”.