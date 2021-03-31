 

“Давайте быстрее”: Путин устроил встряску правительству

31.03.2021, 20:30, Разное
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Президент России Владимир Путин обратился к кабмину с просьбой как можно быстрее проработать основные параметры программ поддержки регионов. В то же время российский лидер обратил внимание, что данный вопрос требует очень серьёзного подхода.

Желая ускорить работу чиновников, Путин поставил перед ними задачу подготовить свои предложения в двухнедельный срок, чтобы конкретные цифры можно было озвучить в послании к Федеральному собранию. Он добавил, что откладывать решение этой проблемы нельзя, поскольку в противном случае механизмы поддержки могут не сработать, передаёт телеканал “Царьград”.

“Давайте побыстрее шевелитесь просто, вот и всё”, – подытожил глава государства.

Помимо этого Владимир Путин дал нагоняй некоторым главам регионов, которые взяли много коммерческих кредитов вместо бюджетных и вовремя не заменили их. По словам президента, таким образом они загнали региональные бюджеты в капкан, в который было бы лучше поместить их самих.

В заключении Путин поблагодарил членов правительства за совместную работу и многозначительно попросил вице-премьера Алексея Оверчука задержаться на рабочем месте на несколько минут. Глава государства пояснил, что хотел бы обсудить с ним лично некий вопрос.



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