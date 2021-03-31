Мнение: В Европе всё страшнее

Новости из Европы всё страшнее и страшнее.

“Испания усилила обязательное ношение масок на улице, теперь независимо от наличия людей по соседству. Включая пляжи. Как сказала пресс-секретарь правительства, “важно, чтобы люди понимали: мы не можем позволить себе расслабляться”. Регион Галисия принял закон об обязательности вакцинации от COVID-19 и других инфекционных болезней, наказание за уклонение штраф до 3,000 евро. Центральное правительство Испании опротестует этот закон в суде…”

Девушки в ФБ переговариваются в комментах:

– Знакомая идёт сейчас по дороге Сан-Жак из Компостель, говорит, что очень страшно. Там, все везде в намордниках, даже в кафе. Снял – укусил/выпил – надел.

– Я была сегодня в городе, там мало людей на улице, и все они, как один, в намордниках. Страшно очень. А у вас, там где вы живете как?

– Tatiana, я в Марселе. У нас, чем ближе к народным районами, тем меньше наморников, чем ближе к буржуазным, тем больше. Я сама уже год не ношу.

Про Кипр передавали по радио (куда сейчас усиленно зазывают россиян “на туризм”): закрыто всё, самим киприотам разрешается выходить из дома не более чем на 3 часа в день (!), причем – по специальному разрешению, действует комендантский час, маски обязательны даже на улицах, за приспущенную (!) маску – штраф 300 евро…

В Британии с 29 марта вступает в силу обширный закон, наделяющий правительство чрезвычайными полномочиями в борьбе с пандемией “короны”. Он запретит подданным покидать территорию королевства “без веских оснований”. Как сообщает The Evening Standard, нарушителям грозит штраф до 5 тысяч фунтов стерлингов. В большинстве случаев на международные поездки в стране уже действует запрет, однако теперь он будет продлен до 30 июня.

В Дании разгорелись споры вокруг поправки к Уголовному кодексу, которая позволяет наказывать участников беспорядков на “корона”-демонстрациях в два раза строже, чем в обычных условиях. Закон был принят на скорую руку еще в прошлом году, а теперь принес первые плоды. Как пишет Sueddeutsche Zeitung, суд приговорил 30-летнюю женщину, мать двоих маленьких детей, которая в январе участвовала в такой демонстрации в Копенгагене, к двум годам тюрьмы. На видеозаписи с камер видно, что она призывает толпу “разнести этот город” и атаковать стражей порядка. По датским законам, за такое правонарушение ей грозило вполне конкретное наказание – заключение в тюрьму на год. Однако судья постановил удвоить срок, ссылаясь на параграф 81d. Аналогичный приговор был вынесен в отношении 23-летнего молодого человека, который на митинге противников карантинных мер бросил в сторону полиции три камня (при этом ни в кого не попал). Он проведет за решеткой год и три месяца – в два раза больше, чем если бы дело происходило на любой другой акции, например, борцов с изменением климата. “Из страха перед протестами власти поддались моральной панике, пожертвовав верховенством права”, – считает известный датский правозащитник, директора центра Justitia Якоб Мчангама.

В Австрии за агитацию против мер “короны” поплатились сразу три видных деятеля Австрийской народной партии. По иронии судьбы, среди них оказался экс-министр внутренних дел страны Герберт Кикль. Его обвинили в несоблюдении масочного режима и дистанции и выписали штраф в 1450 евро”.

Наверно, всё это нарастание дебилизма и полицейщины имеет прагматическую цель – заставить всех привиться. Если не нагнетать жути – народ ведь прививаться не будет.

Но все равно возникает вопрос – ЗАЧЕМ?? Как-то невольно приходишь к выводу, что в Европе какое-то садомазо-общество, т.е. людям НРАВИТСЯ, когда над ними придумывают все новые издевательства. Такое бывает у детей, выросших в семьях у авторитарных родителей, которые их часто били. Такие дети, став уже взрослыми, воспринимают издевательства как любовь и заботу – а вот настоящую любовь и заботу воспринимать неспособны, это их только раздражает и кажется слюнтяйством…