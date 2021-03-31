 

Мнение: О подготовке к стрельбе в народ

31.03.2021, 20:26, Разное
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Удивительные бывают в жизни совпадения! Удивительные и… весьма красноречивые.

Ровно в тот самый день, когда спецподразделения «Росгвардии» и ГУ МВД по России по городу Москве опозорились с мытищинским стрелком – о чём в Сети не отписался уже только ленивый – случилось нечто весьма примечательное.

2-й спецполк полиции ГУ МВД России по городу Москве, тот самый, что «отличился» на всех несанкционированных митингах в столице, разместил на HeadHunter’е вакансию… снайпера без опыта работы. С функционалом охрана общественного порядка и общественной безопасности во время проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий в Москве.

Сейчас эта вакансия уже перемещена в архив. Видимо, нужный «стрелок» моментально нашёлся.

Но сама постановка вопроса, конечно, интересна – работа полицейского со снайперской винтовкой на футбольных матчах и уличных концертах. Только не надо тут говорить про безопасность президента, который тоже может и футбол посмотреть, и концерт послушать. Там её обеспечивают снайперы ФСО и СБП, а полицейских стрелков и за 5 км не подпустят: недостаточно проверены.

И вот с одной стороны, вакансия как вакансия, да и работа как работа: ничего особенного. С другой же — возникает #вопрос: в какой момент на спортивных и культмассовых мероприятиях возникла надобность в присутствии снайпера?

А если имеются в виду не только культурно-, а и просто массовые мероприятия? А если и несанкционированные в том числе? В кого будет целиться снайпер на них?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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