Навальному объявили несколько выговоров в колонии за нарушения

Осужденному блогеру Алексею Навальному объявили несколько выговоров за нарушения в исправительной колонии № 2 в Покрове, где он отбывает наказание, сообщило Управление ФСИН по Владимирской области.

«За неоднократные нарушения, связанные с отказом осужденного выполнять обязанности дежурного по камере, за нарушение установленной формы одежды, несоблюдение распорядка дня А. Навальному комиссией учреждения вынесены выговоры», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В УФСИН пояснили, что при применении мер взыскания к осужденному учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение.

«По каждому случаю вынесения взысканий с А. Навальным проводились разъяснительные беседы», – заявили в ведомстве. Также отмечается, что меры взыскания и порядок их применения к осужденным определены законодательством и применяются ко всем осужденным без исключения.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь. «Осужденному А. Навальному в соответствии с его текущими медицинскими показаниями оказывается вся необходимая медицинская помощь», – добавили в УФСИН.

Подчеркивается, что «сотрудники исправительного учреждения неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный восьмичасовой сон». «В ночное время в соответствии с требованиями законодательства сотрудники совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах. Данные меры не препятствуют отдыху осужденных», – разъяснили в УФСИН.

Ранее в некоторых СМИ и соцсетях появились сообщения о том, что состояние здоровья Навального якобы ухудшилось. При этом в пресс-службе регионального управления ФСИН сообщили, что Навальному в колонии во Владимирской области провели плановое медицинское обследование, его состояние здоровья удовлетворительное.

После этого члены Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили ИК-2, где отбывает наказание Навальный. По словам председателя ОНК Владимирской области Вячеслава Куликова, Навальный сообщил, что у него болит нога и он попросил оказать содействие в получении уколов «Диклофенак» для снятия болевого синдрома. При этом осужденный продолжает ходить самостоятельно, отметил Куликов. Он также подчеркнул, что других пожеланий высказано не было.

28 февраля Навального, осужденного за мошенничество, доставили в исправительную колонию во Владимирской области. Директор ФСИН Александр Калашников заявлял, что угрозы безопасности Алексея Навального нет, в колонии он будет содержаться в «абсолютно нормальных» условиях. В ОНК сообщили, что Навальный жалоб на условия содержания и действия сотрудников колонии не имеет, отношения с другими осужденными у него нормальные.

Напомним, 2 февраля Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания Навальному на реальное – по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на три с половиной года. Суд постановил отправить Навального в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок. В колонии Навальный должен провести около двух с половиной лет.