Мнение: Значимость и достоинство

ОЗ (объективная значимость) – все-таки самая больная тема.

Очень обидная тема и коронобомбежная.

И если раньше я не совсем понимала, почему многие ее так остро воспринимают, теперь мне стало понятно.

Эти многие путают объективную значимость и человеческое достоинство.

Вот как самооценку и самоуважение люди постоянно путают и считают, что низкая самооценка, например низко оценивать свои способности к чему-то или свои возможности где-то – это низкое самоуважение, а поэтому самооценку свою надо постоянно держать высоко, не обращая внимание на реальность, так и значимость с достоинством путают.

И оказывается тогда, что человек с ОЗ меньше – менее достойный человек.

Такому человеку отказывают в праве на полноценное достоинство.

Это очень большая ошибка. Кощунство, можно сказать.

Это ошибка, которая посягает на такие ценности, на которые не то что посягать, а даже критически смотреть нельзя.

Нельзя подвергать сомнению достоинство человека, кем бы он ни был.

Это высшая общественная ценность. Она прописана в Конституции.

К объективной и субъективной значимости это не имеет никакого отношения.

ОЗ и СЗ – это утилитарные характеристики. Особенно ОЗ.

Они касаются конкретной, практической пользы, которую другие могут извлечь от взаимодействия с человеком.

ОЗ – это все внешние ресурсы, которыми человек обладает, которыми он может прямо или косвенно поделиться с теми, кто делит с ним ближний круг, территорию, и чем более близкий круг делят, тем больше получают пользы.

ОЗ – это именно внешние ресурсы, объективные блага, возможности и связи, которыми обладает человек.

То, где и как другие могут его использовать. Для выживания, для безопасности, для удовольствия.

ОЗ не влияет на достоинство человека.

Бедный, некрасивый, старый и больной человек имеет меньше ОЗ, чем его молодые и богатые соседи, но точно такое же достоинство как любой другой человек.

Его СЗ может быть большой для близких людей, а ОЗ его скорее всего мала, поскольку его актуальный вклад в общий котел мал. Но это не может сказываться на уважении к этому человеку и на его самоуважении.

Самоуважение – это чувство собственного достоинства, готовность опираться на себя как на субъекта воли, в меру своих возможностей.

Я начиталась за последние два дня жутких писем, где люди путают ОЗ и достоинство.

Они оценивают свою ОЗ низко и описывают себя как недостойных людей, лишенных самоуважения.

Или они оценивают низко ОЗ супругов и описывают их без уважения.

Вот такие письма, например, про супругов. Цитирую фрагмент:

cremette

…С мужем живем около 8 лет, вышла за него замуж не по большой любви, а потому что поняла, что до тех, кто нравится мне, не дотягиваю и не вывожу. Он замечательный, добрый и умный, нам хорошо вместе, и умом я понимаю, что это мой уровень, лучше него мне никто не светит…

Даже в комментариях у меня некоторые оставили подобные описания своих супругов.

“И вот один мужчина в БЦ решил со мной познакомиться, а мне он был несимпатичен, как раз из разряда «тошнило» – якобы и некрасивый, и полноват, и староват (мне тогда было 28, ему 39). Как поймала себя на этих мыслях, решила постараться держать в уме, что это вот у меня восприятие реальности и самой себя искажено, и надо уже переставать жить в иллюзиях, и с мужчиной этим, возможно, стоит попробовать. Мы поженились, и нашей дочке уже год”

Друзья, как вам в голову только приходит писать про супругов своих “лучше него мне никто не светит”, “из разряда тошнило”,” и некрасивый, и полноват, и староват”?

У вас нет самоуважения, если вы пишете низости о своих супругах, родителях или детях, это ведь ваша семья, семь-я, в буквальном смысле слова части вашего я. Когда вы будете осознавать такие простые и такие базовые вещи?

Если вы унижаете своих супругов, родителей и детей, описывая их жалкими, низкими, вы уничтожаете и свою фигуру.

Если вы вынуждены описывать конфликты с кем-то из самых близких, вы должны следить за тем, чтобы не рисовать их ничтожными, убогими, чтобы их фигуры выглядели до-стойно. Стоящими. С ударением и на первый, и на второй слог. Не согнутыми к земле, не размазанными по ней, а выпрямленными.

Обратите внимание, насколько ОЗ не имеет к этому отношения.

ОЗ – это ресурсы, которые человек получил от родителей или сам приобрел. Это физические, социальные и материальные блага, которыми он может поделиться с другими, поэтому и ОЗ. Его красивое тело, его хорошее образование, его деньги, его дом, его карьера, его гражданство, его полезные связи. Это то, чем могут частично воспользоваться его супруги, близкие друзья, его дети, его любимые люди.

Вот почему люди с ОЗ больше вызывают распахивание хлеборезки у тех, чей локус контроля не прибит внутри границ. Если вы не прочь ухватить что-то чужое, вы будете вибрировать и чесаться при возможности поближе познакомиться с кем-то более богатым и более статусным, чем вы. И особенно приятно было бы для вас влюбить такого. В идеале “сорвать крышу и свести его с ума”, подчинить своей воле, сделать эту Золотую Рыбку своей рабыней, у себя на посылках. Вот какая эта сказка, та самая, про глупую и жадную старуху.

Человек с большой ОЗ сам по себе ничем не лучше человека с ОЗ меньше, достоинство у них равное, у него просто больше внешних ресурсов, он практически выгоден другим. Часть из этих полезных ресурсов ему достались, часть он добыл сам, или все достались, или все добыл, но у него в настоящий момент есть много социальных благ, на которые вы заритесь как на нефтяную скважину, из которой можно качать ресурс. Вместо того, чтобы прокачивать свои ресурсы самостоятельно и скромно довольствоваться тем, что есть, развивать это и приумножать, вы хотите присвоить чужое.

И вы считаете недостойными тех, кто имеет ресурсов столько же, сколько вы, и тем более меньше.

Ресурсы не определяют достоинство человека и не должны влиять на уважение к нему.

Они влияют только на одно: на стремление других завести с ним общий котел, общее дело или общий быт.

Логично, что общий котел люди хотят завести с равными? Нормальные люди хотят с равными, а жадные обязательно хотят, чтобы второй вкладывался больше.

Никто из людей не планирует изначально найти себе партнера, который будет вкладывать в котел пятую часть рыбы, а получать половину всей ухи. Было бы странно изначально планировать такой перекос.

Именно поэтому люди выбирают партнера с равной ОЗ.

Точнее выбирали бы с равной, если бы их корона не мешала им увидеть свою ОЗ.

Под короной собственная ОЗ всегда кажется больше, поэтому “с равной ОЗ” выглядят люди с ОЗ больше.

И даже если они догадываются, что зарятся на ОЗ больше, жадность мешает отказаться от этой идеи.

Это основная причина, по которой люди остаются одинокими или зависают годами в бесперспективных отношениях.

Их избранник не хочет заводить с ними общий котел, потому что считает, что его вложений будет намного больше, потому что рассчитывает найти кого-то, с ОЗ получше. И дело не только в материальных вложениях. Имеет значение быт в целом, то есть и сексуальная жизнь, и имидж, и круг друзей, и общение семьями и будущие дети. Весь быт – это общий котел.

Обратите внимание, достоинство людей при этом примерно одинаково. Никого нельзя считать недостойными в силу меньших ресурсов. Но одно дело просто уважать человека, его интересы и его права, а другое дело заводить с ним общий котел, делиться с ним своим личным имуществом и своим телом.

Понимаете, почему не бывает никакой “низкой ОЗ” без сравнения с кем-то конкретным? Ваша ОЗ всегда больше кого-то и меньше кого-то. Всегда есть рядом более старые и более немощные и более бедные люди. Сколько бы я ни писала, что ОЗ можно оценивать только по сравнению с кем-то, мне все равно пишут в письмах вот такое:

so_lon_ka

…Вообще все, с кем у меня были отношения, были выше меня по ОЗ просто потому, что моя ОЗ была мала. Кроме молодости и задора ничего за душой. На момент встречи с Д. я уже догадывалась, что на рынке невест не слишком конкурентноспособна…

Народ, на каком “рынке невест”?

Как вы себе представляете этот рынок? Мужчины – это купцы что ли, чьи карманы набиты золотом? Они точно такой же товар на рынке женихов.

У каждого из них есть своя ОЗ и невест они могут подбирать в своей категории, чтобы вложения в быт получились примерно равными, для баланса.

Причем, как бы ни мучила жадность, большинство людей, супруги из другой категории им некомфортны. Не только недоступны, но и некомфортны, если бы дошло до отношений.

Представьте себе, мужик 50-ти лет, с небольшой зарплатой, с пожилой мамой, с детьми от бывшей жены. И гламурную кису 20-ти лет, из богатой семьи, с тусовочными друзьями, мечтающую покинуть страну и жить где-нибудь в теплых странах на ренту и доход от своего блога. Если бы по чьей-то злой прихоти ее обуяла страсть к нашему герою, он бы с ума от нее сошел. Она бы замучила его и сексом, и своими гламурными глупостями, и разговорами о том, кто подписался на нее или отписался, и политическими спорами и призывами изменить жизнь на более подходящую ей. Он бы не знал, куда от нее спрятаться. Хотя по первости ему было бы, наверное, прикольно, и он рассказывал бы приятелям в бане, как штучка на модной тачке за ним гоняется. Но приколами все и закончилось бы для него. Если не инфарктом.

ОЗ – хоть и объективная значимость, но все-таки относительна. Ваш партнер должен не только соответствовать вам, еще и располагаться в том же социальном пространстве, что и вы, между вами не должно быть пропасти. Это и возрастного мезальянса касается, и финансового, и культурного, и даже духовного. Если вы религиозный человек, вам не подойдет в супруги воинствующий атеист. Равная ОЗ – это отсутствие явного мезальянса.

Рыбаки, которые за счет большой любовной ОЗ могут рассчитывать на партнеров с большей социальной ОЗ, очень часто предпочитают ближе к себе, поскольку мезальянс – вещь конфликтная. А если нерыба занята творчеством или карьерой, ей нужен спокойный тыл.

Большая ОЗ не означает, что богатые люди лучше бедных.

Их быт комфортней, у них больше социальных возможностей, но достоинство человека не от этого зависит.

Все равно как сравнивать человека маленького роста и большого. Большому в чем-то проще, он может доставать воробушков, пирожки с верхней полки. Но одежду надо подбирать по размеру, и если вы малы ростом, надо ориентироваться на свой размер, а не покупать от зависти большую одежду.

Я все думаю, с чем бы сравнить разницу ОЗ и достоинства, и мне приходит в голову такой пример, не самый корректный, но достаточно яркий.

Если у вас есть домашнее животное, вы можете представить, есть ли разница между породистой собакой и дворнягой.

С одной стороны разница велика. Породистый пес стоит дорого, иногда баснословно. В силу этого много стоят его щенки, он может принимать участие в солидных выставках, получать награды. Люди на улицах смотрят на такого пса с повышенным вниманием, особенно если понимают, что за порода.

Но разве можно сказать, что породистый пес достоин большей любви, чем беспородный? Разве дворняг хозяева любят меньше? Разве жизнь такого пса и дружба с ним менее ценны? Дворняга глупей? У нее хуже нрав? Нет, ничего подобного.

Кого-то может быть оскорбит сравнение людей с собаками, но если вы понимаете, что такое любить и ценить свою собаку или кошку, вы тем более должны понять, что такое любовь и уважение к человеку, и насколько жутко звучит, когда вы описываете ОЗ своих супругов по принципу: “Ничего лучше мне не светит”.

А зачем вам что-то светящее лучше, если у вас уже есть муж и даже общие с ним дети?

Для чего?

Пока у вас не было собаки, вы могли купить дорогую, если денег хватало.

Но когда у вас уже есть любимый пес, ваш друг, как вы можете сравнивать его с более дорогими собаками и горевать, что у него порода хуже? Вы хотите продать его? Торговать его щенками? Вы хотели бы больше материальной пользы за счет него? О чем ваша грусть?

Вы тем более выглядите глупыми и жадными, когда оцениваете ОЗ своего супруга, или своих родителей.

Вы должны за своими ресурсами смотреть, за своей ОЗ следить, чтобы она росла или хотя бы не слишком снижалась по вашей вине. Это нужно для того, чтобы ваши вложения в общий котел не становились слишком маленькими, чтобы вы не превращались в груз на плечах своих близких. Допустим, они все равно вас будут любить и преданно вас тащить, но ваше самоуважение должно оберегать их от груза, вы должны стараться быть им поддержкой, а не нагрузкой. Это не касается болезней и старости, но всего остального – да.

СЗ – это субъективная значимость, которая в какой-то мере зависит от ОЗ, но не вся. Привязанность – кристаллизованная часть СЗ, общий опыт, интеграция человека в вашу жизнь, переплетение ваших и его ресурсов, материальная и духовная с ним связь. А любовь в отдельном от привязанности смысле – это то, насколько человек вызывает ваше влечение, вашу тягу, ваше стремление к еще большей близости, не только в сексуальном смысле, во всех. Насколько вам приятно смотреть на человека, говорить с ним, касаться его, насколько хочется делить с ним все свое, самое интимное, самое бытовое и самое возвышенное тоже. Это динамичная, подвижная часть СЗ. Часто люди считают, что у них дефолт в браке, потому что не ощущают свежих и страстных чувств к супругу, но они плохо рефлексируют свою привязанность, кристаллизованную часть СЗ. Стоит оторваться друг от друга и любовь вспыхивает с новой силой. Потому что включается та самая динамичная часть СЗ от боязни разрыва кристаллизованной связи, от мысли, что придется разрушить весь свой привычный уклад, всю свою налаженную жизнь, частью которого является супруг.

Какое отношение ОЗ имеет к СЗ (субъективной значимости)?

Равная ОЗ обеспечивает стабильность СЗ.

Если ваша ОЗ снижается, например, вы теряете работу, приобретаете лишний вес и дурные привычки, вашему супругу становится тяжело и невыгодно жить с вами, и если вы опустились не из-за форс-мажора, он может чувствовать досаду, что вам наплевать на его комфорт. Если ваша СЗ была высокой, какое-то время эта СЗ будет поддерживать вашу связь, супругу будет страшно вас потерять, он будет бороться за вас. Но в какой-то момент СЗ может не справиться с разницей ОЗ.

Это что касается снижающейся ОЗ.

Если ваша ОЗ изначально намного меньше ОЗ избранника, скорее всего вам ничего не светит. Даже если вы будете интересничать, “кидать крючки”, ронять туфельки как Золушка, сбегая, это не даст ничего хорошего. Преимущество в любовной ОЗ (если вы нерыба, а избранник рыба или рапан) позволит компенсировать разницу социальной ОЗ, но даже в этом случае может быть нестабильность, если разница велика. Общие дети, общий быт, ваша помощь во всех делах интегрируют вас в жизнь супруга и социальная разница постепенно сотрется, но в таком подъеме на социальном лифте много нюансов. Как-нибудь отдельно их обсудим, чтобы все увидели, насколько общее правило остается общим.

Очень много конфликтов в парах касаются выдуманной разницы ОЗ.

Это, например, когда жена отчего-то вообразила, что ее ОЗ больше, чем у мужа, раз ей подмигивают более богатые мужчины.

Ей стало казаться, что ее ОЗ выше, что она достойна большего, что она прозябает с мужем. Как в самом первом письме, которое я выше цитировала.

cremette

…Он (муж) замечательный, добрый и умный, нам хорошо вместе, и умом я понимаю, что это мой уровень, лучше него мне никто не светит.

Но это я сейчас понимаю, а раньше на протяжении лет пяти я считала, что достойна лучшего, из-за этого сливалась и сливала мужа. Например, напишет мне бывший, в которого я была влюблена, и который держал меня в секс-онли и все: я уже готова бросить мужа, а корона размером с дом, дома скандалы, потому что тошнит меня от всего. И не только бывший мог написать , а например, одноклассник, в которого в школе была влюблена безответно. Слава богу, я мужу ничего не говорила о причинах срывов…

Вот женщина пишет, что осознала, что муж – ее уровень, но по описаниям мы видим, что не осознала.

К своему уровню не может быть никакой тошноты. Тошноты вообще быть не должно, ведь вы пишете о людях, а не о мусоре на помойке.

Я привела в пример дуру, которая написала, что ее от обычных мужчин тошнит, но я не думала, что сотня дур это слово так радостно подхватят и накатают мне письма про свою тошноту.

Тошнота – это симптом отравления. Психологическая тошнота может возникать, когда вы представляете что-то отвратительное или ядовитое. Если таким кажется вам собственный супруг, что вам сказать?

Вот когда вы вообразили свою ОЗ очень большой, а ОЗ супруга маленькой, вы можете почувствовать, как его СЗ падает, как возникает желание дистанцироваться от него, снять с себя воображаемый груз, освободиться от оков, отправиться на поиски более подходящего вам партнера.

Это глюк короны. Вы не можете оценить свою ОЗ верно и поэтому не можете отрефлексировать СЗ своего супруга.

Вы наломаете дров, а потом будете уныло смотреть на эти руины.

Все равно что разрушить свой дом, думая, что есть деньги на постройку замка на его месте, а потом обнаружить, что денег хватает лишь на то, чтобы вывезти мусор и остаться под дождем как зайка, которого бросила хозяйка.

Хозяйка и зайка в данном случае вы, вы себя бросили, чтобы зябнуть.

Давайте обсудим вот эту тему подробней: почему достоинство человека не зависит от ОЗ.

И самоуважение человека никак не зависит от его самооценки.

Вы можете оценивать низко свои успехи, то есть неуспехи, там и сям, но это никак не должно влиять на ваше самоуважение.

Вы всегда должны себя уважать и иметь чувство собственного достоинства. А самооценка нужна, чтобы реалистично оценивать свои возможности и не тратить энергию не туда и без толку.

Достоинство других людей вы тоже не должны подвергать сомнению.

СЗ некоторых людей можете рефлексировать как низкую, и ОЗ их можете оценивать как низкую по сравнению со своей. Но делать это нужно, когда эти люди вам что-то предлагают. Понятно почему?

Те, кто оценивают ОЗ других людей и рефлексируют их СЗ без встречных предложений, чем занимаются?

Кто понимает, к чему приводит путаница самоуважения и самооценки, путаница объективной значимости и человеческого достоинства? Кто может привести примеры?