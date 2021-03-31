 

Мнение: Разговор

31.03.2021, 19:54, Разное
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Вчерашний разговор Путина, Меркель и Макрона касался событий вокруг Донбасса. Причина столь спешного поднятия темы выглядит вполне очевидной — резкий рост напряженности. Причем не только на линии соприкосновения.

НАТО (а точнее, США и НАТО) готовятся к проведению учений Defender Europe 2021, и буквально на фоне разговора Путина, Макрона и Меркель НАТО повысил уровень готовности с «возможного кризиса» до «потенциального и неминуемого кризиса». Повышение уровня мотивировано существенным наращиванием группировки российских войск на границе с Украиной и в Крыму. Вероятность обострения обстановки довольно высока.

При этом у Путина практически нет канала общения с Байденом. Поэтому и разговор с Макроном и Меркель, буквально как с посредниками. Другого способа общаться с американцами у Путина по сути нет — тем более, что еще и посол в США отозван.

Источник: Эль Мюрид



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