Мнение: Новости цензуры

Новости цензуры.

1. В Латвии заблокировали сайт Russia Today из-за санкций против Киселева.

2. На Youtube заблокировали канала RT Arabic. Пока непонятно почему именно, хотя вполне понятно почему.

3. Фейсбук заблокировал аккаунт Лары Трамп (жена сына Трампа Эрика) и запретил размещать контент, где звучит голос Дональда Трампа. Этот голос 2-й по опасности для неокрепших умов, после твиттов агента Дональда.

4. В Гонконге впервые за 50 лет не будут показывать церемонию вручения "Оскара". Отдел пропаганды КПК рекомендовал крупнейшим местным каналам отказаться от прямых трансляций данного мероприятия. Крупнейший телеканал Гонконга уже взял под козырек.

5. Facebook заблокировал аккаунт президента Венесуэлы Николаса Мадуро из-за его постов про коронавирус. В Южной Америке возмущаются, что при этом регулярно несущий дичь про коронавирус Болсонару никак не заткнется и никто его не затыкает.

6. Профессор Гарвардского Университета Дэвид Кулдорф был заблокирован в Твиттере за утверждение, что не всем нужна вакцина от коронавируса. Гнусный еретик.

7. Информатор издания Project Veritas внедрися в Facebook и выяснил, что существует скрытая система цензуры, которая помечает нежелательные аккаунты специальной галочкой, которая уменьшает их поисковую выдачу и доступность трансляций. В основном это касалось республиканцев и консерваторов.

8. Youtube занимается скручиванием дизлайков под видео с участием Джо Байдена. Ранее уже отмечалось, что ролики с Байденом набирают в разы меньше просмотров, чем ролики с Трампом, который обещал создать свою соц.сеть, где его уж точно никто не сможет заблокировать. А теперь под видом борьбы с набегами сторонников Трампа ему исправляют статистику.

9. В Питере полиция задержала 4 участников факельного шествия против блокировки Твиттера. Срок ультиматума РКН истекает 16 апреля. Тут на деле выбор простой предлагается – либо ты поддерживаешь блокировки Твиттера, либо ты поддерживаешь блокировку Твиттера.

10. Сенатор от Крыма Ковитиди призвала к введению в РФ цензуры, идеологии и пропаганды. Особенно забавно слышать это от Ковитиди, которая при Украине работала с Куницыным, а в период Русской весны выступала за Крым в составе Украины. Помнится в свое время по этому поводу разорялся Мудослав Мамчак – мол она же вроде из наших была, а потом перекрасилась.

В качестве напоминании о том, кто сейчас один из сенаторов от Крыма. То еще позорище.

Разумеется, если бы она знала, что на следующей день войдут войска. то 26 февраля она бы помалкивали про "Крым в составе Украины". Но она конечно не одна такая, как нибудь по этой теме пройдусь отдельно, а то лирическое отступление затянулось.

Цензура, идеология и пропаганда в стране и так существуют, просто в достаточно своеобразном виде.

В общем, занятно наблюдать за корчами свободы слова и информации, которые ведут к неизбежной фрагментации интернета и усилению прямого и непрямого государственного контроля как на уровне глобальной сети, так и на уровне ее отдельных сегментов. Прекрасный новый мир наступает.

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