Мариуполь возглавил рейтинги Transparency International Ukraine по прозрачности и подотчетности городов 2020 года

Мариуполь Донецкой области возглавил рейтинги Transparency International Ukraine по прозрачности и подотчетности городов 2020 года. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба горсовета Мариуполя.

Сегодня в Киеве вручили награду мэру города Вадиму Бойченко.

“У Мариуполя была мечта стать прозрачным городом Украины. Сегодня мы получили эту награду. Это большая победа и большие возможности для нашего общества. Открываются двери Мариуполя для международных инвесторов. Это большой труд, чтобы привлечь их в город. Например, благодаря высоким показателям прозрачности Международная финансовая корпорация работает только с одним городом Украины – и это Мариуполь”, – подчеркнул Бойченко.

По его словам, прозрачность позволила улучшить сервисы услуг для жителей города, а также привлечь инвесторов.

Transparency International Ukraine оценивает уровень прозрачности городов четвертый год подряд. В 2020 году специалисты организации проанализировали прозрачность городских советов 100 крупнейших городов Украины и подотчетность 50-ти из них.

Заняв первое место в рейтинге прозрачности 100 крупнейших городов в Украине, Мариуполь набрал 86,6 баллов. Второе место у Львова (85,2), третье – у Дрогобыча Львовской области (78,1).

Также Мариуполь стал лучшим в рейтинге подотчетности 50 городов Украины (32 балла), второе место занял Львов (22), третье – Покров Днепропетровской области (22).

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