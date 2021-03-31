Елизавета II впервые после интервью принца Гарри появилась на публике – она шутила и не носила маску

Королева Великобритании Елизавета II 31 марта посетила Мемориал военно-воздушных сил, расположенный в Раннимеде (Лондон). Об этом сообщается на официальной странице королевской семьи в Instagram.

Издание Daily Mail отмечает, что это первое публичное появление 94-летнего монарха на публике с конца минувшего года – в последний раз она покидала резиденцию, когда приветствовала герцога и герцогиню Кембриджских после возвращения из трехдневного путешествия по Великобритании. Также это первый выход королевы в свет после скандального интервью ее внука, проживающего в США принца Гарри и его жены Меган.

Во время посещения Мемориала королева была одета в платье цвета слоновой кости от британского дизайнера Angela Kelly, пальто светло-зеленого цвета, дополнив образ шляпой в тон наряду с искусственными цветами.

Елизавета II, находясь среди людей, не использовала медицинскую маску для для лица.

Таблоид сообщает, что королева была в хорошем настроении и шутила с военными, а когда подошла к Мемориалу, который открывала в 1953 году, с улыбкой отметила, что “давно здесь не была”. Елизавета II не комментировала интервью принца Гарри и его жены Меган.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

7 марта герцог и герцогиня Сассекские в эфире канала CBS в разговоре с американской журналисткой Опрой Уинфри признались, что у них родится девочка, а также рассказали, что заставило их отказаться от королевских обязанностей, как представители королевского дворца опасались, что их первенец родится со “слишком темным” цветом кожи.

Уинфри 8 марта в эфире канала CBS заявила, что принц Гарри и его жена Меган, рассказывая ей об опасениях некоего члена королевской семьи относительно возможного “слишком темного” цвета кожи у их первенца, не имели в виду королеву Великобритании Елизавету II или ее мужа, герцога Эдинбургского Филиппа.

9 марта Букингемский дворец отреагировал на заявление принца Гарри и его жены Меган, заявив, что “вся семья опечалена, узнав в полной мере, насколько сложными были последние несколько лет для Гарри и Меган”.

Первым представителем королевской семьи, кто публично прокомментировал интервью, стал принц Уильям.

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