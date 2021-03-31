МИД Украины о переговорах Путина, Меркель и Макрона: Призываем РФ прекратить перекладывать ответственность на других и начать выполнять обязательства

Прогресса в урегулировании конфликта на Донбассе можно достичь только с привлечением всех стран-участников нормандского формата. Об этом Министерство иностранных дел Украины заявило в комментарии “BBC News Україна”, комментируя разговор президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

“Сдвигов в урегулировании российско-украинского вооруженного конфликта можно достичь при наличии политической воли и привлечения всех участников Нормандского формата”, – заявили в ведомстве.

Европейские партнеры Украины дали России сигнал, что она должна выполнять обязательства и соблюдать режим прекращения огня, отметили в МИД Украины.

“Еще раз призываем Россию прекратить перекладывать ответственность на других и начать выполнять в полном объеме свои обязательства – как в рамках Минских договоренностей, так и договоренностей “Нормандской четверки”, достигнутых в ходе Парижского саммита”, – говорится в заявлении.

В МИД уточнили, что речь идет о соблюдении режима прекращения огня, разблокировании работы контрольных пунктов въезда/выезда, улучшении условий жизни людей вдоль линии разграничения.

Макрон, Путин и Меркель говорили о борьбе с пандемией, ситуации в Беларуси, Ливии и Сирии, отношениях России с ЕС, а также об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, они обсудили ситуацию на востоке Украины, Меркель и Макрон призвали к проведению переговоров в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.

Спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя анонсированную видеоконференцию, призывал к соблюдению принципа “ничего об Украине без Украины”.

Спикер президента Украины Юлия Мендель заявила после конференции, что никакие решение в отношении Украины без ее участия не могут и не будут приниматься. Украина продолжает переговоры со всеми странами нормандского формата на разных уровнях, отметила она.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

12 января 2021 года в Берлине состоялись первые в этом году переговоры советников лидеров “Нормандской четверки”. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи заявил, что “похвастаться нечем”.

Глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил о подготовке встречи лидеров “Нормандской четверки” в апреле, но в Кремле это опровергли.

9 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если саммит не состоится, он готов встретиться с лидерами “Нормандской четверки” – Меркель, Макроном и Путиным – по отдельности.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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