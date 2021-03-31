Volkswagen представил в Индии новый внедорожник Taigun

Марка Volkswagen представила на индийском рынке новый внедорожник под названием Volkswagen Taigun.

В свою очередь, приобрести автомобиль станет возможным уже в ближайшее время на местном рынке страны. Прямыми конкурентами для кроссовера назначены модели Hyundai Creta, Tata Harrier, MG Hector, доступные в продаже. Новинка выполнена на архитектуре MQB A0 IN, которая применена в паркетнике Skoda Kushaq. Серийная модификация практически идентична ранее показанному прототипу.

Покупатели смогут выбрать кроссовер с 1,0 и 1,5-литровыми бензиновыми моторами, а также с механическими или автоматическими трансмиссиями. Вместе с тем по поводу поставок на российский рынок пока никаких сведений не озвучено.