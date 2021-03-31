SAIC представила электромобиль R Auto ES33

Китайский бренд SAIC презентовал публике новый премиальный электрокар R Auto ES3.

Предложенная модель представляется собой внедорожник, которому выдали вид купе. Автомобиль построен на платформе R-TECH. Известно, что модель обладает привлекательной внешностью, которая существенно отличает автомобиль от остальных автомобилей в данном сегменте. Вместе с тем открытая презентация R Auto ES3 пройдет 19 апреля на автосалоне в Шанхае.

Эксперты уверены, что новинка сможет привлечь не только своей внешностью, но и техническими параметрами, которые пока удерживаются в тайне. Кроме того, в компании не скрывают планов расширить линейку электрической техники на китайском рынке.