 

SAIC представила электромобиль R Auto ES33

31.03.2021, 19:42, Новости дня
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Китайский бренд SAIC презентовал публике новый премиальный электрокар R Auto ES3.

Предложенная модель представляется собой внедорожник, которому выдали вид купе. Автомобиль построен на платформе R-TECH. Известно, что модель обладает привлекательной внешностью, которая существенно отличает автомобиль от остальных автомобилей в данном сегменте. Вместе с тем открытая презентация R Auto ES3 пройдет 19 апреля на автосалоне в Шанхае.

Эксперты уверены, что новинка сможет привлечь не только своей внешностью, но и техническими параметрами, которые пока удерживаются в тайне. Кроме того, в компании не скрывают планов расширить линейку электрической техники на китайском рынке.



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