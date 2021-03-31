Новый Renault Kangoo показали в пассажирской версии

Состоялась премьера обновленной модели Renault Kangoo, которая предназначена для перевозки пассажиров.

Приобрести новинку на европейском рынке станет возможным уже летом. Инженеры выполнили указанную модель на улучшенной платформе CMF. Кроме того, данный автомобиль отличается усовершенствованной мультимедийной системой с крупным дисплеем, а также двухзонным климат-контролем. Среди достоинств автомобиля указан кнопочный запуск двигателя.

Модель будет доступна на рынке с 1,3-литровым бензиновым мотором с турбиной с мощностью от 100 до 130 л.с. в разных комплектациях. Кроме того, появится в продаже дизельная модификация с 1,5-литровым мотором с отдачей от 75 до 115 л.с. Цена на новинку Renault Kangoo до сих пор не раскрыта производителем.