Преуменьшение коронавируса и два импичмента — Guardian о том, чего не найти на сайте Трампа об успехах его президентства

Новый сайт Дональда Трампа 45office.com, запущенный экс-президентом после блокировки его страниц в крупных соцсетях для консолидации его сторонников, в красках рассказывает о достижениях бывшего лидера на высоком посту — но при этом ничего не упоминает о самых неприятных моментах его правления, пишет The Guardian. По данным газеты, на ресурсе нет ровным счётом никакой информации ни о том, как он преуменьшал опасность коронавируса, ни о двух попытках объявить ему импичмент, ни о многих других фактах из его биографии.



Reuters

На только что запущенном экс-лидером США Дональдом Трампом сайте 45office.com, посвящённом его единственному президентскому сроку, крайне «избирательно» рассказывается о его достижениях на посту, пишет британская The Guardian.

Как уточняется в материале издания, одним из ключевых элементов нового ресурса, который команда Трампа позиционирует как платформу для поддержания связи между его сторонниками и развития его программы «Первым делом — Америка», является история его президентства, представляющая собой пересказ заслуг предпринимателя длиной в 885 слов. Тем не менее составители этого текста почему-то решили опустить многие важнейшие моменты его правления, подчёркивают британские журналисты.

Так, по поводу экономики сайт с гордостью рапортует о том, что под руководством Трампа США пережили «период беспрецедентного экономического роста, формирования новых рабочих мест, повышения зарплат и наращивания доходов» — несмотря на то что заявления экс-президента о том, что под началом его администрации страна создала себе «мощнейшую экономику в своей истории», неоднократно опровергались, пишут журналисты The Guardian. Зато о том, что в прошлом году Соединённые Штаты на фоне пандемии пережили один из худших финансовых спадов с момента своего основания, не упоминается ничего, подчёркивают авторы.

Хотя при Трампе США оказались на первом месте в мире по смертности от коронавирусной инфекции, его сайт утверждает, что экс-лидер смог успешно справиться с пандемией, предприняв «оперативные и решительные шаги», пишет The Guardian. А вот о том, что Трамп в марте 2020 года пять раз назвал коронавирус проблемой, которая «исчезнет сама собой», в то время как число заражённых в стране неуклонно росло, нанятые им копирайтеры, опять же, ничего не говорят, иронизируют обозреватели издания

По данным британской газеты, авторы списка заслуг Трампа также обошли вниманием то, что он стал первым президентом в истории Америки, которому дважды пришлось участвовать в процедуре импичмента. Ни слова не сказано и о том, что Трамп стал первым более чем за сто лет лидером США, который дважды уступил сопернику на выборах по количеству голосов избирателей: в 2016-м его соперница Хиллари Клинтон набрала на 2,8 миллионов больше таких голосов, чем он, а в 2020-м нынешний президент Джо Байден обошёл Трампа уже на 7 миллионов голосов, сообщает The Guardian

Наконец, на сайте не найти и упоминаний о том, что Трамп стал первым влиятельным мировым лидером, страницы которого в крупных соцсетях — включая Facebook и Twitter — были заблокированы, пока он ещё был на посту, говорится в материале издания. Как напоминают обозреватели газеты, такое решение в руководстве упомянутых соцсетей приняли в начале нынешнего года после захвата Капитолия сторонниками Трампа — о котором, к слову, его сайт тоже ничего не говорит.

Впрочем, несмотря на своё поражение на минувших президентских выборах, Трамп сохраняет серьёзное влияние на Республиканскую партию США — и уже намекнул на то, что может принять участие в следующих выборах в 2024 году, отмечают британские журналисты. Кроме того, экс-президент уже начал активно поддерживать кандидатов-республиканцев, имеющих шансы лишить мест в конгрессе тех своих соратников по партии, которые, как полагает сам Трамп, проявили «неблагонадёжность», отказавшись в прошлом году поддержать его «голословные» утверждения о масштабных фальсификациях на выборах, пишут авторы.