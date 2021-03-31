Россия одобрила первую в мире вакцину против коронавируса для домашних животных

Представители Государственной ветеринарной службы РФ информировали о том, что препарат, являющийся первой в мире вакциной от коронавируса для домашних животных, одобрен в стране. По словам руководства ведомства, процесс серийного производства инъекционной суспензии может быть запущен уже в следующем месяце.

Со своей стороны, Россельзознадзор РФ обнародовал информацию о положительных результатах клинических испытаний упомянутой вакцины Carnivac-Cov на таких домашних питомцах, как кошки, собаки, норки и т.п. Ученые пока еще заняты изучением долгосрочной эффективности препарата, хотя разработчик гарантирует обеспечение защитного иммунитета представителям домашней фауны минимум на полгода. Российские эксперты видят большой позитивный смысл во внедрении использования вакцины, поскольку оно может послужить предотвращением мутации коронавируса, зачастую имеющей место при межвидовой передаче.

«Результаты позволяют сделать вывод, что вакцина безвредна и обладает высокой иммуногенностью, поскольку у всех протестированных животных в 100% случаев вырабатывались антитела к коронавирусу», – резюмировали специалисты. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.