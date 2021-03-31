 

«Меня в студии не должно быть»: Внучка Людмилы Гурченко рассказала о запрете её участия в посвященном актрисе телешоу

31.03.2021, 19:38, Разное
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Внучка знаменитой актрисы Людмилы Гурченко Елена Королева дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о неприятном инциденте, произошедшем недавно с ней. По словам родственницы кинозвезды, ей было отказано в участии в телепередаче, посвященной годовщине смерти именитой бабушки.
Как объяснила Елена Королева, её участие в шоу «Прямой эфир» было заблаговременно обговорено и согласовано с организаторами передачи. Однако позднее с ней связались и рассказали об отмене её визита в телестудию. По словам внучки актрисы, перемена была связана с Сергеем Сениным – последним избранником Людмилы Гурченко. Сотрудники телеканала рассказали родственнице кинозвезды, что он выразил отказ от встречи с Королевой, таким образом её участие в телепроекте было отменено. При этом сама внучка Гурченко высказала недоумение по поводу данного факта.

«Сенин написал в договоре, что меня в студии не должно быть. Причины мне никто не объяснял. Это было полной неожиданностью для меня. Мы с ним вообще не общаемся, а раньше никогда не ругались. К нему я нейтрально отношусь», – заявила Елена Королева. Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.



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