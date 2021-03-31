«Не была по-настоящему счастлива»: Михаил Боярский вспомнил о судьбе Людмилы Гурченко в годовщину её смерти

Популярный актер театра и кино Михаил Боярский разместил в своем микроблоге в Instagram публикацию, в которой вспомнил о непростой судьбе своей коллеги – знаменитой актрисы Людмилы Гурченко. Также пост содержал самые теплые слова о звезде экрана в день годовщины её ухода из жизни.

Признавая большой творческий талант Гурченко, Боярский, вместе с тем, отдельно остановился на проблемах в её личной жизни. По мнению хозяина аккаунта, характер артистки был столь непростым, что все мужья кинозвезды попросту не смогли совладать с ним. «При своем огромном таланте так и не была по-настоящему счастлива в семейной жизни. Мне кажется, что ее ошибкой было то, что она не создала крепкой семьи, а выбирала всегда работу. Но разве же есть такая профессия, более интересная, нежели семья?» – прокомментировал свое мнение артист.

Кроме того, Михаил Боярский признался, что для него большим везением было творческое сотрудничество с Людмилой Гурченко, которую, к слову, назвал «слишком замечательным человеком». Об этом пишет ГЛОБАЛМСК.РУ.