Какие продукты сильнее всего дорожают в России

Специалисты Росстата обнародовали данные о росте цен на продукты в России. Благодаря этому стало известно, какие продукты сильнее всего подорожали за последнюю неделю.

Список возглавили куриные яйца и сахар, которые растут в цене уже целый месяц: с 23 по 29 марта их стоимость повысилась на 1,3% и 0,5% соответственно. Помимо них в число лидеров попали пшеничная мука (0,6%), куриное мясо (0,5%), колбасные изделия (0,5%) и подсолнечное масло (0,4%), передаёт телеканал “360”.