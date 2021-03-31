Воробьев рассказал о темах “закулисных” бесед с Путиным

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о темах своих бесед с президентом России Владимиром Путиным за закрытыми дверями. Политик заверил, что все самые важные переговоры с главой государства проходят в присутствии журналистов.

По словам Воробьёва, за кадром остаётся лишь обоснование важности обращения к главе государства: собеседнику нужно доказать, что оно имеет значение для большого числа людей. Однако глава Подмосковья признался, что порой российский лидер поднимает и секретные темы, сообщает телеканал “360”.