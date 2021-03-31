 

Мнение: Приобрести “Страну утраченной эмпатии”!

31.03.2021, 19:34, Разное
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Итак – жду всех, желающих получить книгу “от автора” с автографом, через час в Шоколаднице. Кафе “Шоколадница” возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянский проезд (напротив Политехнического музея). Время – с 18 до примерно 20 ч. Велкам! Заодно посидим, попьем чайку, покалякаем за политику. Для тех, кто не сможет прийти – есть возможность отправить книгу почтой и с автографом автора! Пишите по адресу e-mail [email protected] или в личку. Если кто потеряется по дороге в кафе или не найдет там меня – телефон (985)741-0098. Звоните, пишите! Ура!

Источник: Размышления вольного социолога



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