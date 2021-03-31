 

Путин назначил нового начальника штаба Космических войск ВКС

31.03.2021, 19:26, Новости дня
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Полковник Андрей Ревенок назначен президентом Владимиром Путиным новым начальником штаба Космических войск ВКС — первым заместителем командующего 15 армией ВКС особого назначения, сообщило Минобороны России.

«Командующий космическими войсками – заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковник Александр Головко представил руководящему составу космических войск ВКС нового начальника штаба – первого заместителя командующего 15 армией ВКС особого назначения полковника Андрея Ревенка», – передает сообщение ведомства ТАСС.

Бывший начальник штаба генерал-майор Анатолий Нестечук назначен заместителем начальника Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского.

До этого Ревенок занимал должность начальника Главного центра предупреждения о ракетном нападении 15 армии ВКС. На этот пост сейчас назначен полковник Сергей Сучков, который занимал должность начальника Главного центра разведки космической обстановки 15 армии ВКС (ОсН).

«На должность начальника Главного центра разведки космической обстановки назначен полковник Антон Оголев, проходивший до этого назначения службу в должности заместителя начальника штаба 15 армии ВКС (ОсН)», – добавили в Минобороны.

Накануне 23 февраля, Дня защитника Отечества, президент Владимир Путин присвоил генеральские звания сразу 62 представителям различных силовых структур. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как в РФ получают звание генерала.



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