Эксперт: Государства отходят от идей глобализма из-за опасения внешнего влияния

Во время пандемии страны осознали свою самодостаточность и начали отходить от идей глобализма, так как опасаются внешнего вмешательства, сообщил директор по научной работе международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, выступая на закрытии Ближневосточной конференции клуба.

«Мы вступаем в эпоху, когда идея, что мир становится все более целостным и взаимопроникающим, не будет больше восприниматься как нечто позитивное, это будет восприниматься как минимум как риск всеми без исключения. И вот в этой ситуации попытки кого бы то ни было куда бы то ни было вовлекать вопреки желанию государств будут вызывать резкое отторжение, причем везде – от Соединенных Штатов, Франции и Италии до России, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов и так далее», – передает его слова ТАСС.

По словам аналитика, такой форме неприятия привычного глобального взаимодействия способствовала неэффективность международных институтов в период пандемии коронавируса, когда национальные правительства осознали, что «в конечном итоге в форс-мажорной ситуации полагаться не на кого, кроме как на себя, на собственное государство, какое бы они ни было». «Вот это понимание самодостаточности и устойчивости каждой страны будет накладывать отпечаток на то, как они будут взаимодействовать и как они будут в процессе этого взаимодействия выстраивать международную систему», – добавил Лукьянов.

Он также указал, что отход от идеи глобализма не будет определяться такими факторами, как масштаб государства, специфика его устройства или состояния. Каждое государство «очень чутко будет относиться к любым внешним влияниям на себя» в первую очередь в силу сложной социально-экономической и политической ситуации в мире, а также в сфере здравоохранения.

«Если посмотреть на то, что происходит в Соединенных Штатах и как там реагируют на то, что они считают попытками влияния извне, то они даже переплюнули Россию, которая всегда нервничала по поводу внешнего влияния, или арабские страны», – отметил Лукьянов.

Подводя итоги конференции, он отметил, что пандемия в некотором смысле стимулировала работу аналитического сообщества и обсуждение процессов в мире, так как обострила их и «придала им выпуклость».

30-31 марта в Москве проводилась десятая Ближневосточная конференция международного дискуссионного клуба «Валдай», организованная совместно с Институтом востоковедения РАН. Тема заседания этого года – «Ближний Восток: в поисках утраченного возрождения».