ФСБ опубликовала документы о слежке за Сталиным

ФСБ обнародовала архивные документы, в некоторых из них говорится о слежке за Иосифом Сталиным в 1925 году. Публикация приурочена к 100-летию со дня создания Отряда особого назначения Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК).

Ведомство опубликовало фотографии первых начальников ВЧК и ОСНАЗ, а также снимки, на которых демонстрируются будни бойцов, передает RT.

Также среди документов есть письмо 1925 года основателя ВЧК Феликса Дзержинского, в нем он писал о замеченной им слежке за Сталиным. В тексте сообщается о двух подозрительных людях, которые следили за Сталиным возле театра.

«Если это не наши, то, безусловно, надо понаблюдать. Выясните и сообщите», – сообщается в письме.

В феврале ФСБ рассекретила новые архивные документы о неизвестных ранее фактах массовых убийств нацистами мирного населения в концлагере у совхоза «Красный» под Симферополем в годы Великой Отечественной войны.