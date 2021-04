Гражданин России и его инжиниринговая компания признали свою вину уклонении от выполнения требований торговых санкций США связанных с национальной безопасностью страны

Tuesday, March 30, 2021

Russian national and engineering company admit guilt in scheme to evade U.S. national security trade sanctions

В отношении других обвиняемых международное расследование продолжается

САВАННА, Джорджия: Гражданин РФ и его инженерная компания признали обвинения в нарушении законов США о национальной безопасности.

Олег Владиславович Никитин, генеральный директор российской энергетической компании KS Engineering (KSE), признал, в окружном суде США, себя виновным в сговоре с целью уклонения от выполнения экспортных правил США и обмана Соединенных Штатов, сказал Дэвид Эстес – исполняющий обязанности прокурора США в Южном округе Джорджии. Обвинение было выдвинуто в третьем (заменяющем первое) обвинительном заключении, USA v. World Mining and Oil Supply et. al , в обвинении утверждается, что Никитин и его сообвиняемые сговорились нарушить Закон об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA) и Закон о реформе экспортного контроля 2018 года (ECRA).

В результате признания сделанного перед лицом судьи окружного суда США Р. Стэна Бейкера, Никитину грозит до пяти лет лишения свободы в федеральной тюрьме, а также значительные штрафы и конфискация, а затем до трех лет под надзором.

«Олег Никитин попытался обойти торговые санкции, призванные защитить Соединенные Штаты от незаконного приобретения промышленного оборудования неприсоединившимися державами», – заявил исполняющий обязанности прокурора США Эстес. «Мы будем максимально использовать ресурсы нашей страны для решительной защиты от тех, кто угрожает нашей национальной безопасности».

Как указано в судебных документах и ​​свидетельских показаниях, Никитин и KSE признали сговор с другими с целью уклонения от выполнения требований торговых санкций США, запрещающих экспорт оборудования, которое могло бы «внести значительный вклад в военный потенциал или распространение ядерного оружия других стран или которое могло нанести ущерб внешней политике или национальной безопасности Соединенных Штатов».

Преступный сговор вступил в силу когда неназванный российский, контролируемый государством, бизнес заключил контракт с Никитиным и KSE на покупку у американского производителя силовой турбины за, примерно, 17,3 миллиона долларов. Российская компания намеревалась использовать турбину на российской арктической платформе для глубоководного бурения, что категорически запрещено Министерством торговли США без предварительного получения лицензии.

Никитин признал, что он и другой сотрудник KSE, Антон Черемухин , вступили в сговор с Габриэль Виллоне, его итальянской компанией GVA International Oil and Gas Services (GVA); и сотрудником GVA Бруно Капарини, чтобы получить турбину от их имени. Затем Villone, Caprini и GVA воспользовались услугами Dali Bagrou и World Mining and Oil Supply (WMO) из Дакулы, штат Джорджия, для закупки турбины у американского производителя и ее отправки за границу. Стороны сговорились скрыть истинного конечного пользователя турбины как от производителя из США, так и от правительства США, представив ложную документацию, в которой говорилось, что она будет использоваться американской компанией в Атланте и её окрестностях.

Никитин, Виллоне и Багру были арестованы в Саванне, штат Джорджия, при попытке завершить незаконную сделку. В июне 2020 года Виллоне приговорили к 28 месяцам тюремного заключения после того, как он признал себя виновным в сговоре. Багроу остается под стражей в ожидании дальнейших судебных исков и считается невиновным, пока его вина не будет признана судом.

«Специальные агенты Управления по обеспечению экспортного контроля (OEE) Бюро промышленности и безопасности полны решимости привлечь к ответственности нарушителей санкций, которые сознательно решили угрожать безопасности нашей страны», – сказал Ариэль Джошуа Лейнванд, специальный агент отделения OEE в Майами. «Эти признания вины представляют собой результат интенсивного сотрудничества с нашими партнерами в правоохранительных органах с целью неукоснительного соблюдения законов нашей страны об экспортном контроле».

«Незаконный экспорт технологий представляет большую опасность для Соединенных Штатов», – заявила ответственный специальный агент Синтия А. Брюс, Юго-восточный полевой офис DCIS. «DCIS и наши партнеры по расследованию будут агрессивно преследовать и привлекать к ответственности тех, кто угрожает нашей национальной безопасности».

«Это был методический план Никитина и его партнеров по ослаблению санкций США и передаче наших товаров в руки субъектов, которые представляют прямую угрозу нашей национальной безопасности», – сказал Крис Хакер, специальный агент ФБР в Атланте. «Сегодняшний призыв не означает, что наша работа сделана. ФБР и наши партнеры всегда будут уделять первоочередное внимание угрозам нашей национальной безопасности ».

«Служба таможенного и пограничного контроля США гордится тем, что работает с нашими партнерскими правительственными агентствами, чтобы неукоснительно обеспечивать соблюдение законов США об экспортном контроле в рамках наших общих обязанностей и ответственности по защите и сохранению нашей национальной безопасности», – сказал Генри ДеБлок, региональный директор порта CBP Саванна .

Министерство торговли, Бюро промышленности и безопасности, Управление экспортного контроля, а также Служба уголовных расследований Министерства обороны и Федеральное бюро расследований расследуют дело при содействии Министерства природных ресурсов и таможни и охраны границ Джорджии. Помощники прокурора США Дженнифер Г. Солари и Стивен Х. Ли ведут судебное преследование по делу вместе с судебным прокурором Уильямом А. Маки из отдела контрразведки и экспортного контроля Управления национальной безопасности.

