 

Валерий Меладзе с дочерьми, Тимати, Егор Крид и другие на открытии выставки в Москве

31.03.2021, 18:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В прошедший вторник, 30 марта, десятки селебрити собрались в стенах исторического здания Московского музея современного искусства (ММОМА), где торжественно открылась выставка известного американского уличного артиста Харифа Гузмана. Она носит название “Состояние души Нью-Йорк”. Персональная выставка художника основана на его жизненном пути и вдохновлена одним из самых известных городов мира – Нью-Йорком, который оказал большое влияние на эстетику и мировоззрение автора.

С результатом работы художника Харифа Гузмана пришли ознакомиться Валерий Меладзе, который скоро в шестой раз станет отцом, с дочерьми от первого брака Софьей и Ингой, Надежда Оболенцева, Полина Аскери, Виктория Берман, Илона Столье, Тимур Гугуберидзе, Артем Королев, Ян Яновский, Ксения Тараканова и многие другие. На выставку пришли и “Холостяк” Тимати вместе со своим коллегой Егором Кридом – артист тоже, кстати, принял участие в новом сезоне реалити-шоу, но всего в одном выпуске.

Для посетителей выставка откроется 31 марта и продлится до 6 июня. Будьте внимательны, билет можно приобрести только онлайн на сайте музея или по QR-коду в кассе ММОМА.

ТиматиВалерий Меладзе с дочерьми Софьей и ИнгойХариф Гузман и Егор Крид

Надежда Оболенцева и Софья Капкова

Хариф Гузман и ТиматиПолина Аскери

Артем Королев и Илона Столье

Ксения Чилингарова

Василий Церетели и Михаил Швыдкой



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.02 / Эксперты из Китая усомнились в безопасности автомобилей Tesla

15.10 / Леонардо ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе и другие звезды снимутся в новом сериале Netflix

20.01 / Стоматолог оценила распространенные народные методы лечения зубов

07.08 / Переход к схеме “летающее крыло” в развитии боевой авиации имеет существенные недостатки

16.08 / В Новосибирске мужчина погиб в результате падения с 18 этажа

27.10 / Ксения Собчак рассказала, как перенесла коронавирус вместе с сыном Платоном

30.11 / Мнение: Опасность литературного вымысла, как учили языки в СССР и цена книг на советском рынке

01.11 / К чему может привести бомбардировка ядерных объектов Ирана?

15.03 / Ученые из Самары объяснили процесс зарождения жизни на «межзвездных фабриках»

30.08 / Что происходит с организмом при употреблении апельсинового сока, рассказали медики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Все самое интересное в России и мире (Новости без цензуры)