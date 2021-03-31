Валерий Меладзе с дочерьми, Тимати, Егор Крид и другие на открытии выставки в Москве

В прошедший вторник, 30 марта, десятки селебрити собрались в стенах исторического здания Московского музея современного искусства (ММОМА), где торжественно открылась выставка известного американского уличного артиста Харифа Гузмана. Она носит название “Состояние души Нью-Йорк”. Персональная выставка художника основана на его жизненном пути и вдохновлена одним из самых известных городов мира – Нью-Йорком, который оказал большое влияние на эстетику и мировоззрение автора.

С результатом работы художника Харифа Гузмана пришли ознакомиться Валерий Меладзе, который скоро в шестой раз станет отцом, с дочерьми от первого брака Софьей и Ингой, Надежда Оболенцева, Полина Аскери, Виктория Берман, Илона Столье, Тимур Гугуберидзе, Артем Королев, Ян Яновский, Ксения Тараканова и многие другие. На выставку пришли и “Холостяк” Тимати вместе со своим коллегой Егором Кридом – артист тоже, кстати, принял участие в новом сезоне реалити-шоу, но всего в одном выпуске.

Для посетителей выставка откроется 31 марта и продлится до 6 июня. Будьте внимательны, билет можно приобрести только онлайн на сайте музея или по QR-коду в кассе ММОМА.

Тимати Валерий Меладзе с дочерьми Софьей и Ингой Хариф Гузман и Егор Крид

Надежда Оболенцева и Софья Капкова

Хариф Гузман и Тимати Полина Аскери

Артем Королев и Илона Столье

Ксения Чилингарова

Василий Церетели и Михаил Швыдкой