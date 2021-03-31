Мнение: Записали на вакцинацию

Попасть на вакцинацию оказалось делом не быстрым. Попытки через Гослуги записаться вручную не увенчались успехом – сколько не заходил, все время на 2 недели вперед мест не было. В итоге плюнул и просто попросил уведомить о доступных слотах. И только после этого попал в списки. Сегодня Госуслуги проинформировали:

Рожин Борис Александрович

От: ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ "МЕДИЦИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" в г Севастополь, ул Правды, д 6

Ваше сообщение 167375781 по теме Вакцинация от Covid-19 от 27 марта 2021 г. рассмотрено.

Ответ ведомства:

Ваше сообщение 167375781 от 27 марта 2021 рассмотрено.

Вы записаны на вакцинацию против COVID-19:

Дата: 26 апреля 2021

Адрес: площадь Геннериха 1

Мед. организация: ГБ 1 поликлиника 5

В общем, очередь расписана до конца апреля. Но теперь хоть ясно когда и где уколоться можно.

* * *

PS. Плюс еще материал от читателя на тему вакцинации на практике.

Неделю назад я узнал, что в регионе почти закончилась вакцина. Людей, записавшихся заранее, разворачивают, новую запись не производят. Т.к. по окончании экспедиций мы с женой намерены были привиться, то ситуация меня не понравилась. При том, что в Москве пункты вакцинации чуть ли не в подворотнях открывают, в Иркутскую область вакцина отправляется по остаточному принципу. На горячей линии Минздрава области мне сказали, что вакцина ожидается на неделе, но точные сроки её прихода неизвестны.

Вернувшись с экспедиции, в субботу записался на 1-й этап вакцинации на ближайший понедельник, т.е. на сегодня. На 17:50 записался я, на 18:00 – моя жена.

В поликлинике услышал, как ещё в пятницу народ разворачивали со словами: «Вакцины нет». В тот же день, в итоге, пришла новая партия, но не до всех ушедших дозвонились. Некоторые из них пришли сегодня, и спрашивали, могут ли они прийти завтра, во вторник, т.к. приём только по записи. Им честно ответили, что гарантировать не могу, так как пришедшая партия уже подходит к концу; новую обещают, но может и не подойти.

Порадовавшись, что всё складывается так удачно, я расслабился. Зря, как вскоре стало понятно. Сначала перед вакцинацией идёт приём терапевта, где после серии дежурных вопросов, медсестра вдруг выдала: «Зачем вы пришли?! Вы же в декабре болели ковидом, прошлом ещё меньше полгода». Я сначала спокойно ответил, что после болезни дважды сдавал на антитела ImG, и, экстраполирую февральские результаты, сейчас их уровень у меня ниже референсного значения. Тогда терапевт куда-то позвонила, сообщила уровень антител, сроки, когда я болел, и сообщила, что нет, меня прививать не будут. Я уже разозлился и занервничал. Пришлось повышенным голосом сообщить, что они отказывая мне в вакцинации, они нарушают мои права как пациента и гражданина, а также, что я звонил на горячую линию регионального Минздрава, где мне сказали, что показанием к вакцинации является больше 1 месяца прошедших после болезни + уровень антител ниже 10. Врач с медсестрой переглянулись, и одна сказала другой: «Он же везде расписался, пусть идёт прививается». От всего этого у меня поднялись пульс и давление, после чего врач уже сказала, чтоб я посидел перед уколом немного успокоился. Уходя, я попросил не пугать мою жену, которая болела одновременно со мной, и уровень антител у которой тоже значительно упал. Ей уже не пытались отказать.

Из забавного: в заполняемой анкете я расписался, что мне понятны смысл и цель вакцинации, но поинтересовался у медработников, в чём в данном случае отличие смысла от цели. Они вопрос не поняли, я показал им пункт в анкете. Нахмурившись, мне сообщили, что даже не задумывались об этом и вообще: «Зачем вы спросили, я теперь спать не буду».

UPD. Несмотря на то, что через полчаса после назначенного времени вакцинации, мне пришла ссылка для ведения дневника самочувствия на Госууслугах, на следующее утро те же Госууслуги сообщили мне, что в услуге вакцинации мне отказано, т.к. я якобы не явился в назначенное время. Какой-то бардак!

https://mikka.livejournal.com/264705.html – цинк

—