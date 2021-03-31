Навальный в колонии объявил голодовку

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный объявил голодовку. Об этом сообщается на его странице в Instagram.

В заявлении, которое обнародовано на странице, Навальный отмечает, что в течение последнего месяца он ежедневно просил об оказании медицинской помощи, допуске врача и разрешении передать ему лекарства.

“Просьбы мои скромны, очевидны, а право на медицинскую помощь и осмотр приглашенным врачом-специалистом черным по белому прописано в законе. Однако на меня почему-то закон не распространяется. Несмотря на острые прогрессирующие боли сначала в спине, потом в правой ноге, а теперь с онемением части левой ноги, я медпомощь так и не получил. Лекарства мне не передают. Врача ко мне не пускают… Требую допустить ко мне врача, а пока этого не произошло, я объявляю голодовку”, – написал он.

Также в посте Навального говорится, что его лишают сна, “будят по восемь раз за ночь”.

“Администрация подговаривает зэков-активистов (aka “козлы”) запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати. Те так и говорят: “Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет”, – говорится в сообщении.

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Допис, поширений Алексеи * Навальныи * (@navalny)

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы отказался выполнять решение ЕСПЧ освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области. Он отметил, что российская тюремная система смогла его удивить. “Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы”, – написал политик.

Адвокаты Навального посетили его в ИК-2 в городе Покров Владимирской области 25 марта. Адвокат Ольга Михайлова рассказала, что у политика отнимается правая нога, из лекарств ему дают мазь и таблетки ибупрофена.

25 марта жена оппозиционера Юлия Навальная заявила, что у ее мужа месяц назад в СИЗО “Матросская тишина” в Москве начались проблемы со спиной. По ее словам, проблемы усугубились после этапирования Навального во Владимирскую область. Родные политика требуют дать ему возможность лечиться у врачей, которым они доверяют.

“[Президент России Владимир] Путин уже на всю страну рассказывал, что читает мои обращения к нему. Так вот: я требую немедленно освободить моего мужа Алексея Навального, которого он запихнул в тюрьму незаконно”, – заявила она.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не будут реагировать на обращение Навальной. Он сказал, что сейчас, когда Навальный осужден и находится в колонии, “адресатом для таких обращений” является Федеральная служба исполнения наказаний.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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