Минкульт Украины презентовал Центр информационной безопасности

Министерство культуры и информационной политики Украины 31 марта официально презентовало Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (ЦСКИБ). Он будет бороться с информационными угрозами, сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко в Telegram.

“Теперь мы имеем государственный механизм противодействия дезинформации, что позволит защищать информационное пространство от искажений и вбросов”, – написал Ткаченко.

Он отметил, что работа ЦСКИБ имеет прежде всего просветительскую функцию – развенчание фейков в украинском информпространстве.

По словам Ткаченко, это будет достигаться благодаря стратегическим коммуникациям (разработка контрнарративов РФ и включение украинских нарративов в коммуникацию правительства), созданию онлайн-ресурса, который будет реагировать на информатаки, а также регулярному оповещению о гибридной агрессии со стороны России на международном уровне.

ЦСКИБ при Минкульте будет работать в коммуникации с Центром противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), напомнил Ткаченко.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности возглавила Любовь Цыбульская.

Запуск работы Центра противодействия дезинформации в феврале анонсировал Ткаченко. Среди основных задач центра он называл выявление дезинформации, реагирование на нее и противодействие, а также просветительство и повышение медиаграмотности граждан Украины. Ожидается, что центр будет сотрудничать с фактчекинговыми организациями в Украине.

Глава Офиса президента Андрей Ермак 11 марта заявлял, что Центр противодействия дезинформации на базе СНБО “не будет политическим”, но в то же время президент Украины Владимир Зеленский “будет осуществлять необходимый контроль и следить за его деятельностью”.

Секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что Центр противодействия дезинформации начнет работу в марте.

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