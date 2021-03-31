 

Арахамия обсудил с американским конгрессменом Картрайтом помощь США Украине и борьбу с коронавирусом

31.03.2021, 18:52, Новости дня
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Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия провел онлайн-встречу с американским конгрессменом от штата Пенсильва Мэттом Картрайтом, который является членом Группы дружбы с Украиной в Конгрессе США. Об этом сообщила пресс-служба партии “Слуга народа” 31 марта.

Арахамия поблагодарил Картрайта за многолетнюю поддержку Украины Соединенными Штатами, в частности, за утверждение Конгрессом закона о военной поддержке Украины.

“В условиях агрессии со стороны России и временной оккупации части наших территорий такая поддержка способствует усилению Вооруженных сил Украины, а следовательно, и обороноспособности Украины”, – сказал нардеп.

Политики также обсудили ситуацию с коронавирусом в Украине и в США. Картрайт рассказал об опыте введения ограничительных мер в США. Арахамия отметил, что Украина не вводит общенациональный лоудаун, “ведь положительная практика “красных” зон карантина в регионах показывает, что тотальных ограничений можно избежать”.

“В Украине нет комендантского часа и правового режима чрезвычайного положения. У нас гораздо более либеральные ограничения, которые устанавливаются именно на региональном уровне. Это, конечно, негативно влияет на экономику, но при тотальных ограничениях последствия были бы хуже”, – отметил Арахамия.

Стороны договорились как можно скорее провести масштабную онлайн-встречу со всеми представителями Группы дружбы с Украиной в Конгрессе США и Верховной Рады.

В ноябре 2020 года посольство США сообщало, что с 2014 года Вашингтон предоставил Украине помощь общую сумму $4,1 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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