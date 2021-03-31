Марченко рассказал, сколько в бюджете Украины предусмотрено средств на борьбу с COVID-19

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью Liga.net заявил, что в бюджете страны на 2021 год предусмотрено 21,3 млрд грн на борьбу с COVID-19.

“Общий объем средств на закупку вакцин – 4 млрд грн, также есть 17,3 млрд грн финансирования Национальной службы здоровья – это полный спектр средств, необходимых для борьбы с пандемией”, – отметил Марченко.

По его словам, часть средств, выделенных на борьбу с COVID-19, уже направлена на закупку вакцин от коронавируса.

“На начало 2021 года образовался остаток 6,1 млрд грн. Эту часть можно считать такой себе быстрой ликвидностью, за счет которой мы можем финансировать расходы, связанные с “ковидом”, например, на дополнительные выплаты помощи по безработице. Часть этого остатка в соответствии с решениями правительства в 2021 году уже направлена на приобретение вакцин против COVID-19 и оплату услуги по вакцинации, завершение предоставления единовременной материальной помощи предпринимателям, которые могут потерять доходы во время карантина, материальное обеспечение в связи с временной потерей трудоспособности и выплаты пособия по безработице”, – сказал министр.

15 декабря прошлого года Верховная Рада приняла госбюджет Украины на 2021 год. В документе предусмотрено (.xlxs) финансирование Минздрава на уровне 159,189 млрд грн. По сравнению с первым чтением эта цифра увеличилась на 3,9 млрд грн.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что в принятом госбюджете-2021 нет “минимально достаточного” финансирования медицины.

По состоянию на 31 марта 2021 года в Украине подтвердили почти 1,7 млн случаев COVID-19. Более 32 тыс. человек умерли, а 1,3 млн пациентов выздоровели. Сутками ранее в стране зафиксировали 10,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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