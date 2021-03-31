Обезьяны воспринимают окружающий мир точно так же, как люди

Почти все представители животного мира обладают хорошим зрением, но окружающий мир они видят по-разному, напоминают ученые. Есть разница в остроте зрения, фокуса, способности различать цвета и видеть в темноте. Поэтому даже домашние коты и собаки воспринимают окружающий мир иначе, чем мы.

Однако этого нельзя сказать об обезьянах. Наши ближайшие родственники, видят окружающие предметы точно так же, как люди, утверждают специалисты. Это было доказано в процессе проведения исследований в Йельском университете.

Речь идет не только о получаемой мозгом красочной картинке. Обезьяны так же, как и люди, способны воспринимать скрытые визуальные сигналы, которые воздействуют на их сознание. Например, они восприимчивы к «25-му кадру».