 

В Германии создали бумагу, изменяющую жесткость

31.03.2021, 18:48, Новости дня
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Новое немецкое изобретение имеет свойства умного материала. Речь идет о бумаге, которая способна изменять свою жесткость. В необходимый момент материал становится твердым как картон, а в остальное время быть такой же мягкой, как шелковая ткань.

По мнению разработчиков, меняющая свою жесткость бумага отлично подойдет для создания инновационного упаковочного материала. Такая бумага легко управляется при помощи электрических сигналов.

Интересно, что права авторства на изобретение принадлежат сотрудникам Университета Йоханнеса Гутенберга – того самого, которого считают первопечатником в Европе. Данный факт можно воспринимать как знак того, что у бумаги нового типа большое будущее.



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