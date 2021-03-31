 

CNBC – с пандемией лучше всего справились страны, возглавляемые женщинами, говорят британские учёные

31.03.2021, 18:46, Новости дня
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Исследователи из Редингского университета (Великобритания) установили, что страны, которые возглавляют лидеры-женщины, во время первой волны пандемии организовали меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции эффективнее аналогичных по размерам и ВВП государств, возглавляемых мужчинами, передаёт CNBC. Как отмечается в сюжете канала, британские учёные выяснили, что в таких странах коронавирусная статистика — включая смертность и число случаев — оказалась значительно более благоприятной.

Борьбу с пандемией лучше получается организовывать у лидеров-женщин, свидетельствуют научные данные. 

УМА КАМБХАМПАТИ, профессор экономики, Редингский университет: Как нам удалось установить, в странах, которые возглавляют женщины, смертность, а также общее число случаев заражения коронавирусной инфекцией были значительно более низкими.  

Британские учёные исследовали 20 стран, которые во время первой волны пандемии возглавляли женщины — от Боливии до Бангладеш, — сопоставив каждую из них с аналогичным по площади, объёму ВВП и индексу гендерного неравенства государством, где лидером являлся мужчина. 

Крохотная Сербия — и её премьер-министр, 45-летняя Анна Бравич — выступили в авангарде европейских инициатив по вакцинации, заслужив хвалебные отзывы: эта балканская страна находится на втором месте в Европе по доле вакцинированных граждан, значительно опережая более богатые страны, включая Швейцарию, Францию и Германию. 

САРА ХАРМАН, корреспондент NBC News: Как вы считаете, исходя из собственного опыта, — справедливо ли было бы сказать, что женщины в тяжёлые времена показывают себя более эффективными лидерами? 

АННА БРАВИЧ, премьер-министр Сербии: Мне кажется, что женщины обычно более прагматичны, больше нацелены на достижение результатов и менее эгоцентричны. А в таких ситуациях, когда приходится оперативно принимать трудные решения, такие качества служат хорошим подспорьем. 

В Исландии, где уже работают предприятия, а вирус в популяции почти не распространялся, за умелое управление, позволившее вывести страну из кризиса, хвалебные слова звучат в адрес премьер-министра Катрин Якобсдоуттир. 

КАТРИН ЯКОБСДОУТТИР, глава правительства Исландии: Всегда лучше, чтобы в дискуссии участвовали и мужчины, и женщины. А при принятии решений очень важно думать о том, чем отличаются мировоззрения мужчин и женщин. 

Разумеется, хорошо пошли дела не у всех стран, возглавляемых женщинами.

САРА ХАРМАН: Здесь, в Германии, во время первой волны пандемии канцлера Ангелу Меркель очень хвалили — однако теперь страна столкнулась с проблемами в виде слишком медленного темпа вакцинации и роста случаев заражения. 

А на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен критика и вовсе сыпется со всех сторон — именно на неё возлагают ответственность за неудачную кампанию вакцинации Евросоюза. 

Высказываются и мнения о том, что страны, возглавляемые женщинами, способны эффективнее бороться с пандемией благодаря другим факторам — например, географическим особенностям, своим либерально-демократическим ценностям, либо же тому факту, что они изначально избрали в лидеры женщину. 

УМА КАМБХАМПАТИ: На мой взгляд, было бы правильно заявить, что такие страны справились с ситуацией лучше. О том, почему так вышло, можно спорить — а вот о том, показали ли себя в целом лучше страны, возглавляемые женщинами, споров, как мне кажется, быть не может. 

С репортажем из немецкого Мюнхена — Сара Харман. 

Дата выхода в эфир 30 марта 2021 года.



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