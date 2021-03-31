SCMP – китайцы задумались, чем для них обернётся повышение пенсионного возраста

Чтобы урегулировать кризис старения населения, китайские власти планируют постепенное повышение пенсионного возраста. Но простые граждане КНР с опаской смотрят в будущее, опасаясь, что не смогут иметь стабильный заработок в зрелом возрасте, и откладывая рождение детей сейчас, что ещё сильнее может усугубить демографический кризис, пишет South China Morning Post.



Reuters

В рамках нового пятилетнего плана развития страны Пекин собирается постепенно повышать пенсионный возраст для граждан КНР. Эти перспективы вызывают опасения среди работающих китайцев среднего достатка, многим из которых теперь предстоит оставаться трудоустроенными на несколько лет дольше запланированного и пересмотреть свои финансы, пишет South China Morning Post.

По данным издания, за последние две недели на микроблогиновой платформе Weibo пост о новой инициативе правительства набрал более 210 миллионов просмотров и более 19 тыс. комментариев. Критики поделились обеспокоенностью относительно того, как планы Пекина скажутся на потреблении, уровне рождаемости и инвестициях.

«Никто не знает, как будет выглядеть стареющий Китай через 20 лет, мы все из-за этого чувствуем сильный страх и неопределённость, — поделился IT-специалист из Шэньчжэня Гун Вэньтао, которому уже за 40 лет. — Мы с коллегами много говорим о том, как к этому подготовиться».

По словам Гуна, некоторые его коллеги планируют продавать недвижимость не в самых популярных городах, поскольку прогнозируют повышение процента пустующих квартир, другие же подумывают о том, чтобы заложить своё жильё, чтобы инвестировать в какие-нибудь выгодные проекты. Что касается самого Гуна, он решил придерживаться «более скромной стратегии»: сокращения ежедневных расходов.

«В любом случае это говорит о том, что мы беспокоимся из-за повышения пенсионного возраста», — признаёт китаец.

Как напоминает South China Morning Post, на протяжении десятилетий возраст выхода на пенсию в Китае оставался неизменным — 60 лет для мужчин и 50 или 55 для женщин. Однако, как и в соседних странах Восточной Азии, население КНР стремительно стареет, а рождаемость падает — всё это готовит «бомбу замедленного действия», которая несёт угрозу экономическому развитию страны.

Чтобы взять ситуацию под контроль, в своём плане на 2021—2025 годы Пекин собирается поэтапно повышать пенсионный возраст. Но инициатива пришлась по душе далеко не всем простым гражданам, в особенности тем, кто был рождён после 1970 года, обращает внимание издание.

Так, 30-летний менеджер по продажам из Гуанчжоу Джеймс Цю считает, что в сравнении с развитыми странами, где люди обычно работают дольше, повышение пенсионного возраста в Китае «ненаучно и несправедливо», потому что в КНР не такая эффективная и масштабная система социальной поддержки. «Когда нам будет по 50—60 лет, у нас будут серьёзные проблемы: скорее всего, с ощутимым падением доходов или безработицей, потому что на современном рынке труда мало какие частные компании возьмут на работу сотрудника такого возраста», — уверен Цю.

South China Morning Post отмечает, что в 1980 году, чтобы сдержать стремительный рост населения, Китай ввёл политику «одного ребёнка», которая привела к резкому снижению коэффициента уровня рождаемости — с 5,81 в 1970 году до 2,31 в 1990-м. В 2019 году, спустя три года после того, как Пекин разрешил парам заводить по двое детей, коэффициент уровня рождаемости составлял всего 1,048.

В то же время в Китае сейчас насчитывается 254 миллионов человек в возрасте от 60 лет и старше — они составляют 18,1% населения страны. По оценкам Фонда изучения развития Китая, к 2050 году в КНР будет проживать более 500 миллионов человек в возрасте от 60 лет и старше — они будут составлять третью часть от общей прогнозируемой численности. Таким образом, как утверждают составители Актуарного доклада по пенсионному фонду с 2019-го по 2050 год, число пенсионеров вырастет со 102 миллионов в 2019 году до 278 миллионов в 2050-м.

Как полагает South China Morning Post, труднее всего повышение пенсионного возраста может даться китайским мигрантам, занимающим низкооплачиваемые должности. «Продление возраста выхода на пенсию до 65 лет не означет, что мы, мигранты, можем работать со стабильным доходом вплоть до 65 лет. На самом деле это только отбирает у нас пенсию, которую нам бы платили в течение 5 или 10 лет, что, на самом деле, наиболее несправедливо по отношению к работникам с низким доходом», — комментирует охранник склада Се Хэфэй.

Как он рассказал, большинство мигрантов занимаются физическим трудом, поэтому после 50 лет, когда организму становится сложнее, многие возвращаются из больших городов на родину, в деревню, и живут на отложенные средства или перебиваются случайными подработками, плюс пенсия. Повышение пенсионного возраста лишь усугубит неравенство, потому что в сельской местности социальные службы работают ещё менее эффективно, чем в городах, предупреждает Се.

Выпускник университета Том Ма полагает, что реформа мотивирует многих молодых людей идти на государственную службу, где в сравнении с частными компаниями всегда стабильный доход и хорошая пенсия.

По мнению критиков и исследователей, новая правительственная инициатива также может сказаться и на планах многих женщин по рождению детей, что ещё больше усугубит демографические проблемы страны. «Цены на недвижимость и стоимость жизни в городе очень высоки, поэтому молодым людям, вроде меня, приходится работать полный рабочий день, — объясняет будущая мама 20 с лишним лет Лю Шуя. — В плане заботы о детях мы все полагаемся на бабушек с дедушками. Повышение пенсионного возраста определённо притупит желание людей заводить детей».

«Я бы хотела, чтобы все наши опасения оказались напрасными и ещё до пика кризиса старения Китай мог стать развитой страной с достойной системой соцобеспечения, как европейские страны или Япония. Но пока я просто переживаю из-за реформы и точно откажусь от идеи заводить двух детей», — делится Лю.