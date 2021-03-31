Hill – вместе с электромобилями к американцам придёт крепкое здоровье

Когда политики заговорили про то, что в машинах обязательно пристёгиваться, народ сопротивлялся введению новой нормы много лет. Теперь то же самое происходит с внедрением электромобилей, но перевести транспорт на электродвигатели необходимо, уверена обозреватель The Hill. Из-за выбросов от машин на бензиновом топливе сегодня сильно страдает здоровье людей.



Reuters

Министр транспорта США Пит Буттиджич, выступая перед парламентом, рассказал, каким видит будущее для американского транспорта. При этом недавно гиганты автомобильной промышленности сами обещали значительно нарастить производство электромашин. Эти подвижки говорят о том, что, возможно, скоро будет прорыв и в здравоохранении, пишет обозреватель The Hill Нилу Туммала.

По её словам, для полноценного перехода на электромобили нужна более агрессивная политика. «Но весьма вероятно, что через 30 лет мы будем смотреть на машины с бензиновым двигателем так же, как сейчас смотрим на машины без ремней безопасности, и задаваться вопросом, почему было столько споров о переходе на электродвигатели», — пишет автор статьи.

Сама обозреватель работает отоларингологом, поэтому на своей практике видит, как негативно влияет на людей, особенно на тех, у кого астма и заболевания сердца, загрязнённый воздух. По её словам, транспорт в США отвечает за более чем 55% оксида азота и до 10% взвешенных частиц в воздухе. А у загрязнения воздуха нет безопасного уровня. Именно поэтому недавно 17 медицинских организаций написали открытое письмо в конгресс, призывая его поддержать реформу транспорта.

Экспертов заботит, в частности, то, что от работы транспорта в воздухе образуются мелкие частицы, которые в 20—30 раз меньше человеческого волоса. Они легко проходят через барьеры в носу и оседают в лёгких, вызывая там раздражение и воспаление. Всё это ведёт к увеличению риска развития астмы, росту подверженности пневмонии и в случае хронических процессов — к росту риска рака лёгких.

При этом некоторые частицы настолько малы, что из лёгких проникают в кровоток, что повышает давление, провоцирует сердечные приступы и удушье. Также они могут попадать в мозг и сказываться на когнитивных функциях, что особенно чревато для детей, чей мозг ещё развивается, и для пожилых, у кого растёт риск развития деменции. Ещё один положительный эффект от перехода на электромобили — сокращение выброса парниковых газов.

Но дело не только в том, чтобы перейти на электромобили, также нужно улучшать инфраструктуру, так чтобы города меньше зависели от машин и грузовиков: развивать транспортную сеть, расширять доступ людей к возможностям транзита и создавать более безопасные дорожки для пешеходов и велосипедистов.

Кроме всего прочего, автор статьи обращает внимание на проблему экологического расизма. По её словам, исторически шоссе строятся рядом с районами, где преимущественно проживает темнокожее население, поэтому они и страдают в большей степени от загрязнённого воздуха.

Обозреватель The Hill уверена: пришло время для новой реформы. Она отмечает, что принимать закон об обязательном пристёгивании тоже было нелегко, на это ушли годы. А теперь такая же реформа должна сократить зависимость от машин на бензиновом топливе и вернуть в города чистый воздух.