 

France 24 – пандемия ещё не побеждена — французские больницы переживают новый пик нагрузки

31.03.2021, 18:46, Новости дня
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Ухудшающаяся во Франции в последние недели коронавирусная статистика уже отозвалась проблемами для системы здравоохранения страны: во многих больницах вновь переполнены отделения интенсивной терапии, пишет France 24. По данным канала, Франция уже побила зафиксированный ещё на пике второй волны пандемии рекорд по числу пациентов, госпитализированных с тяжёлой формой коронавирусной инфекции, и надеяться на скорую стабилизацию ситуации пока не приходится.

ОПЕРАТОР: Сколько вам лет? 51, понятно. И, получается, коронавирусную инфекцию у вас нашли в четверг? 

Этот центр обслуживания экстренных вызовов, расположенный к северу от Парижа, принимает около 6600 звонков в сутки. 

ОПЕРАТОР: У вас есть хронические заболевания? Вы принимаете какие-либо лекарства каждый день? 

Всего за неделю число звонков от пациентов с коронавирусной инфекцией выросло на 45 процентов. 

ОПЕРАТОР: Мы и правда заметили, что уже три недели количество таких вызовов быстро растёт. Мы это видим — либо просто становится больше звонков, либо приходится принимать больше вызовов за совсем небольшой срок. А ведь мы долго разговаривать с людьми не можем.  

Главная проблема в том, что все больницы в этом департаменте Франции уже переполнены — пациентов уже начали переводить в другие регионы.

С той же проблемой сейчас сталкиваются больницы по всей стране: на сегодняшний день в отделениях интенсивной терапии с коронавирусной инфекцией находятся 4974 человека. Таким образом, страна впервые обновила рекорд по числу серьёзных случаев заболевания, зафиксированный на пике второй волны ещё в ноябре.

Когда пика достигнет нынешняя волна — пока не ясно, но во французском Пастеровском институте пронозируют, что число пациентов в критическом состоянии, поступающих в больницы за сутки, будет расти как минимум ещё неделю. 

В 19 французских департаментах, ситуацию в которых власти отслеживают наиболее пристально, нынешний локдаун до сих пор не оказал видимого влияния на коронавирусную статистику.
 
ПАСКАЛЬ КРЕПЕЙ, эпидемиолог: Даже в том случае, если ограничительные меры окажутся эффективными, пика мы, увы, не достигнем ещё как минимум дней десять. А ведь добраться до пика — это не всё, к сожалению, нужно пережить и «спуск» с него. 
 
Число случаев заражения по всей Франции продолжает расти, но есть и один луч надежды: в двух регионах из группы риска — Приморских Альпах и округе Дюнкерк — статистика пошла на снижение.
 
В среду правительство проведёт заседание Коллегии по обороне, которая рассмотрит возможность введения новых антикоронавирусных ограничений. 
 
Дата выхода в эфир 30 марта 2021 года.



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