 

Путин сдал декларацию о доходах

31.03.2021, 18:42, Разное
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Президент России Владимир Путин уже сдал декларацию о доходах за 2020 год. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что все высокопоставленные отечественные чиновники также отчитались о доходах. Данные из их деклараций будут обнародованы в течение ближайших трёх недель, сообщает Пятый канал.

Ранее председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин сообщил, что депутаты нижней палаты российского парламента сдали декларации о доходах и имуществе в срок. Их проверит Комиссия по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.



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