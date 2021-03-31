Представитель СОМБ назвал недопустимыми обвинения экспертов ООН о деятельности россиян в ЦАР

Он считает выводы экспертной группы ООН необоснованными, искажающими реальную ситуацию. Заявление Александра Иванова было опубликовано в его социальных сетях в среду, 31 марта.

«Сегодня вышло заявление группы независимых экспертов ООН, в котором содержатся необоснованные обвинения против российских инструкторов, обучающих армию в ЦАР. Эту информацию начали распространять различные СМИ. Я считаю, что подобные обвинения недопустимы и искажают реальную ситуацию. В ближайшее время мы отправим официальные письма и будем добиваться опровержения недостоверных сведений, — отметил Иванов.

Статья, основанная на выводах экспертов ООН, была опубликована изданием The Guardian. Она касается деятельности российских инструкторов в Центральноафриканской Республике, которые несколько лет занимаются обучением правительственной армии.

Инструкторы СОМБ действуют в ЦАР открыто и по договору с властями. Ранее Иванов назвал вбросы о российских инструкторах в ЦАР реакцией на их успехи.