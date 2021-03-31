В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».

На выделенные 5 млн 700 тыс. рублей закуплены ультрасовременный 3D-экран с колонками воспроизведения, микшерный компьютерный пульт, сообщается на сайте «Бурятия. Культурный центр российского востока».

Создание электронного концертного зала позволит просматривать прямые трансляции мероприятий, организовывать видеотрансляции в локальную сеть и в интернет, проводить видео-архивирование и обеспечивать онлайн-доступ к просмотру архивных материалов.

«На создание виртуального зала во Дворце культуры городе Закаменск наш район получит из федерального бюджета 5,7 млн рублей, – рассказал начальник отдела культуры Закаменского района Денис Гармаев. – В настоящее время привезено необходимое оборудование – аппаратура. Начаты работы по монтажу. Конкурсные торги выиграл поставщик «Восток сервис» из города Казань. Его установку, пусконаладочные работы и обучение сотрудников подрядчик завершит в течение апреля. Так закаменцы будут иметь возможность увидеть и услышать классическую музыку и другие шедевры мирового музыкального и художественного искусства».

Создание виртуального концертного зала стало возможным благодаря реализации национального проекта «Культура» при поддержке правительства республики Бурятии и регионального министра культуры Соелмы Дагаевой.

«Мы очень рады, что виртуальные концертные залы создаются именно в районах, – сообщила Дагаева, – В концертном зале есть возможность бесплатно посещать и смотреть концерты со всех мировых сцен, со всех российских сцен, ну, и, конечно же, всех мероприятий, которые проходят на главных сценах нашей республики».

Дворец культуры Закаменска был построен в 1967 году. Общая площадь здания составляет 5383,5 квадратных метров. В него входят спортивный зал ДЮСШ, в котором занимаются спортом дети и взрослые, зрительный зал на 441 зрительное место. В настоящее время во Дворце культуры проводят отдых и все желающие, сюда идут пенсионеры с внуками и родители с детьми. В РДК работают и занимаются 17 клубных формирований, в них 514 участников.

Дворец культуры – единственное в районе учреждение культуры такого уровня. В 2021 году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» в нем планируется провести капитальный ремонт.

В Бурятии первый виртуальный концертный зал работает в Бурятской государственной филармонии с 2014 года. Второй виртуальный концертный зал открылся в 2019 году в городе Кяхта. Импровизированный концертный зал расположится в здании Кяхтинского краеведческого музея имени академика Обручева. В 2020 году зал открылся в Национальной библиотеке Бурятии.