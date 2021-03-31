 

Депутат: Использование «Искандеров» в Карабахе сродни применению танка против блох

31.03.2021, 18:32, Новости дня
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«Искандеры» являются настолько мощным вооружением, что конфликта в Карабахе не было никакой стратегической и тактической целесообразности использовать их, сообщил газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя думского комитета по обороне Александр Шерин. Так он отреагировал на сообщения о том, что Азербайджан обнаружил обломки двух ракет, запущенных якобы принадлежащими Армении комплексами «Искандер».

«Искандеры» являются настолько мощным вооружением, что для подобного рода конфликта нет никакой стратегической и тактической целесообразности использовать его. Если почитать тактико-технические характеристики, то эта баллистическая ракета решает вопросы совсем другого уровня», – сообщил Шерин.

Депутат напомнил, что этот вид вооружения способен нести в том числе ядерный боезаряд, поэтому применение «Искандеров» в этом конфликте сравнимо с использованием «танков против блох». «Есть огромное количество авиационных бомб, ряда систем залпового огня, которые здесь больше подходят. Даже если бы «Искандер» применяли, то это сложно было бы оставить незамеченным», – добавил парламентарий.

По его мнению, заявляя о применении Ереваном комплексов «Искандер», азербайджанская сторона «пытается реанимировать историю»: вернуть к обсуждению заявления армянского премьер-министра Никола Пашиняна, говорившего о якобы непредсказуемости российских «Искандеров». Шерин призвал Баку рассказать для начала о той ответственности, которую должны понести те, кто сбил в ноябре прошлого года российский вертолет, «а после этого уже говорить про какие-то обломки».

Напомним, в среду представитель Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджана сообщил о применении армянской стороной в ходе войны в Нагорном Карабахе российских ракетных комплексов «Искандер». Тем временем, военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал в Telegram фото «обломков ракет «Искандера», которую, по версии Азербайджана , армяне запустили по городу Шуша.

Ранее в феврале президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не фиксировал применение ракетных комплексов «Искандер» во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, и назвал анекдотичным заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об их использовании армянской армией.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что «с недоумением и удивлением» ознакомилось с заявлением Пашиняна о применении вооруженными силами Армении ракет «Искандер», которые при этом «не взорвались или взорвались лишь на 10%». В военном ведомстве РФ категорично опровергли использование Арменией комплексов «Искандер» в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, указав, что весь боезапас ракет находился на складах вооруженных сил страны.



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