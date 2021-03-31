 

«Академик Черский» прибыл в район укладки «Северного потока – 2»

31.03.2021, 18:32, Новости дня
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» находится в районе острова Борнхольм в Балтийском море, где ведутся работы по укладке датского участка газопровода «Северный поток – 2», свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.

Недалеко от «Академика Черского» находится российское судно «Мурман», оно находится в режиме ограниченной маневренности, передает ТАСС.

Позиция «Академика Черского» сейчас совпадает с одной из точек, в которой разрешено строительство «Северного потока – 2» Датским морским управлением.

Над укладкой труб уже ведет работу российское судно «Фортуна», которое достроит в Дании вторую ветку газопровода (Line B). «Академик Черский» возобновит укладку труб первой ветки «Северного потока – 2» (Line A). 

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта строительства газопровода и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию.



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