«Академик Черский» прибыл в район укладки «Северного потока – 2»
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» находится в районе острова Борнхольм в Балтийском море, где ведутся работы по укладке датского участка газопровода «Северный поток – 2», свидетельствуют данные портала отслеживания судов MarineTraffic.
Недалеко от «Академика Черского» находится российское судно «Мурман», оно находится в режиме ограниченной маневренности, передает ТАСС.
Позиция «Академика Черского» сейчас совпадает с одной из точек, в которой разрешено строительство «Северного потока – 2» Датским морским управлением.
Над укладкой труб уже ведет работу российское судно «Фортуна», которое достроит в Дании вторую ветку газопровода (Line B). «Академик Черский» возобновит укладку труб первой ветки «Северного потока – 2» (Line A).
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие этапы осталось преодолеть до завершения проекта строительства газопровода и когда он наконец может быть введен в эксплуатацию.
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