Результаты применения «Полиоксидония®» у госпитализированных с COVID-19 вышли в Drugs in Context

В исследовании оценивались эффективность и безопасность инъекций «Полиоксидония» в качестве терапии у госпитализированных пациентов с COVID-19. В рамках комплексной терапии пациенты получали 12 мг «Полиоксидония» (лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и наружного применения) внутривенно один раз в день в течение трех дней, а далее внутримышечно раз в два дня (с 4 по 16 день) общим курсом 10 инъекций.

Первичной конечной точкой согласно мастер-протоколу ВОЗ было изменение состояния пациентов на 15 день: для оценки применялась 7-бальная порядковая шкала оценки клинического статуса. У пациентов, поступивших в стационар в тяжелом состоянии, на фоне терапии было отмечено улучшение клинического статуса. «Полиоксидоний®» продемонстрировал хорошую переносимость, все 32 пациента, вошедшие в промежуточный анализ, выжили и были выписаны с нормальным уровнем сатурации крови. На конец исследования (28–72 день) у пациентов не было вторичных инфекций или отложенной смертности. Во время применения «Полиоксидония» отмечалось улучшение состояния пациентов, снижение симптоматики, постепенное снятие пациентов с кислородной поддержки. Эти параметры оценивались также по национальной шкале раннего предупреждения (NEWS) (определяет суммарно в баллах основные показатели состояния организма: пульс, дыхание, температура, кровяное давление и т.д. и их отклонение от принятой нормы). Значимое улучшение по шкале NEWS наблюдалось в среднем уже на 9-й день терапии, в том числе у тяжелых пациентов.

Михаил Цыферов, президент «Петровакс»: «Публикация данных нашего исследования в рецензируемом журнале Drugs in Context – это важная веха в формировании доказательной базы «Полиоксидония®». Иммуномодулятор более 20 лет широко применяется в РФ и за рубежом. Мы считаем, что «Полиоксидоний®» может стать необходимым препаратом для лечения COVID-19. В настоящий момент наша команда в сотрудничестве с партнёрами и при поддержке регулирующих органов полностью сосредоточена на завершении международного клинического исследования III фазы, которое мы проводим в РФ и Словакии».

Жан-Франсуа Росси, профессор гематологии Университета Монпелье и главный исследователь: «Результаты исследования подтверждают наше представление о том, что азоксимера бромид, широко известный препарат, одобренный для применения в инъекционной форме по другим показаниям, может применяться для восстановления иммунного ответа организма и ускорять выздоровление после COVID-19. Этот препарат с хорошей репутацией и прекрасной переносимостью оказывает поддержку пациенту, усиливая защитные функции организма. При этом препарат не имеет конкретного прямого воздействия на сам вирус. Это может стать дополнительным преимуществом при лечении COVID-19, вызванного новыми вариантами вируса SARS-CoV-2, на которые не действуют антивирусные препараты, либо при лечении ко-инфекции SARS-CoV-2 с другими респираторными вирусами, такими как грипп или респираторно-синцитиальный вирус, с которыми можно столкнуться при вероятных последующих волнах заболеваний, предположительно зимой 2021–2022 гг.»

Полный заголовок публикации: «Эффективность применения азоксимера бромида (Полиоксидоний®) у пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией (COVID-19): открытое многоцентровое интервенционное клиническое исследование» (The effect of azoximer bromide (Polyoxidonium®) in patients hospitalized with coronavirus disease (COVID-19): an open-label, multicentre, interventional clinical study).

О компании «Петровакс»

«Петровакс» – российская биофармацевтическая компания полного цикла. Компания имеет успешный более чем 25-летний опыт работы на фармацевтическом рынке, входит в ТОП-5 иммунобиологических производителей в России. Продуктовый портфель «Петровакс» включает оригинальные лекарственные средства и вакцины, а также генерические препараты и биологически активные добавки. Производство компании действует в полном соответствии с российскими и международными стандартами GMP и ISO:9001. Современный фармацевтический производственный комплекс, расположенный в Московской области, является одним из наиболее высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России. Мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать 160 млн доз препаратов – от синтеза субстанций до готовых лекарственных средств. Штат «Петровакс» насчитывает более 700 высококвалифицированных специалистов. Предприятие входит в Группу Интеррос. Компания осуществляет экспорт препаратов в 12 стран, среди которых страны ЕАЭС, Ближнего Востока (Иран) и ЕС (Словакия).

О препарате Полиоксидоний®

Полиоксидоний® (действующее вещество – азоксимера бромид) – оригинальный российский препарат, более 20 лет широко применяется в клинической практике в России, а также экспортируется в другие страны. В настоящее время препарат зарегистрирован и поставляется в 10 стран мира.

Полиоксидоний® применяется у взрослых и детей с 6 месяцев для лечения и профилактики инфекционно-воспалительных заболеваний (вирусной, бактериальной и грибковой этиологии) в стадии обострения и ремиссии. Механизм действия препарата направлен на иммунную систему. Полиоксидоний® увеличивает резистентность организма в отношении локальных и генерализованных инфекций вирусной этиологии.

Эффективность и безопасность препарата доказаны в большом числе клинических исследований в различных терапевтических областях. Компания продолжает активно расширять доказательную базу препарата:

Научные публикации о механизме действия in vitro опубликованы в международных изданиях,

Препарат имеет двойные-слепые плацебо-контролируемые исследования для лечения гриппа и ОРВИ.

В 2019 году опубликован мета-анализ клинических исследований эффективности Полиоксидония® в лечении инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей у детей и подростков.

В 2017 году «Петровакс» получил отчет об успешных результатах пострегистрационного исследования безопасности препарата Полиоксидония® (PASS) на территории ЕС (Словакии),.

Препарат зарегистрирован в Европе (Словакии) и соответствует всем регуляторным требованиям ЕС.

Всего о «Полиоксидонии» опубликовано более 350 научных публикаций, в том числе основанных на независимых исследованиях.