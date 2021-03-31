 

“Невероятно прекрасный интернет сегодня утром”. Рейнольдс вакцинировался от коронавируса и пошутил о 5G

31.03.2021, 17:58, Новости дня
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44-летний американский актер Райан Рейнольдс вакцинировался от коронавируса. Об этом он сообщил 31 марта в Facebook. 

Актер также обнародовал фото, на котором запечатлен во время введения вакцины в руку.

“Наконец-то получил 5G”, – написал актер, вероятно, иронизируя по поводу так называемой теории чипирования населения с помощью вакцинации.

“Так и я. Невероятно прекрасный интернет сегодня утром. Это стоит того, чтобы потерпеть боль в руке”, – отреагировали фолловеры.

https://www.facebook.com/VancityReynolds/posts/305210497626961

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 31 марта в мире сделали более 574 млн прививок от коронавирусной инфекции COVID-19, кампании по иммунизации начались в 141 стране. 

5G – пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов телекоммуникаций (5G/IMT-2020), следующих за существующими стандартами 4G.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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