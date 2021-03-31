Центризбирком и Рада должны отреагировать, если подтвердится информация о российском гражданстве избранного нардепом Аксенова – Стефанчук

Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны отреагировать, если будет подтверждена информация о российском гражданстве избранного народным депутатом мэра Доброполья Андрея Аксенова подтвердится.

Об этом в интервью “Интерфакс-Украина”, опубликованном 31 марта, заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук.

Аксенова считают организатором “референдума ДНР” в поселке Новодонецкое и обвиняют в получении российского гражданства в 2014 году.

“Я убежден, что все в Украине должно происходить в пределах, предусмотренных Конституцией. Если такие факты относительно Аксенова будут иметь юридическую полноценность, то думаю, Центральная избирательная комиссия и Верховная Рада должны на это отреагировать”, – сказал Стефанчук.

Он отметил, что вопросом возможной причастности Аксенова к проведению “референдума” и его гражданства должна заниматься Служба безопасности Украины.

“Так не может быть, чтобы лицо, имеющее двойное гражданство, зафиксированное и подтвержденное, занимало одну из высших должностей в государстве, то есть было народным депутатом Украины”, – добавил Стефанчук.

Глава СБУ Иван Баканов говорил в Раде 30 марта, что “с Аксеновым работают”.

“Захотят в России остаться – я обязан сказать: да, надо остаться”. Что известно об избранном нардепе Аксенове. Главное

Аксенову 50 лет. Он выиграл промежуточные выборы в Верховную Раду в 50-м округе, получив поддержку 65% избирателей, пришедших на участки.

Мэром Доброполья его избрали 25 октября 2015 года.

18 ноября 2017 года народный депутат от Блока Петра Порошенко Дмитрий Лубинец опубликовал копию формы №1П, заполненной, по его словам, собственноручно Аксеновым, согласно которой тот 21 июня 2014 года написал заявление на получение паспорта гражданина РФ. Журналист Денис Казанский тогда выяснил, что в реестр Федеральной налоговой службы РФ внесена информация о российском паспорте Аксенова. Сам Аксенов отрицал наличие российского гражданства.

Согласно свидетельствам местных жителей, в мае 2014 года Аксенов занимался организацией незаконного референдума “ДНР” в поселке Новодонецкое, который тогда возглавлял.

16 мая 2018 года мэру Доброполья сообщили о подозрении в служебном подлоге. 17 мая Аксенов улетел в Германию на лечение. 4 июня того же года его объявили в розыск.

30 января 2019 года суд в Краматорске отправил чиновника под ночной домашний арест, на следующий день его отстранили от должности.

Аксенов баллотировался в Раду на очередных выборах, но занял второе место: отрыв от победителя – кандидата от Оппозиционного блока, тогдашнего мэра Покровска Руслана Требушкина – составил менее одного процентного пункта, подсчет голосов сопровождался протестами.

Осенью 2020-го Аксенов переизбрался мэром Доброполья, а Требушкин выиграл выборы городского головы Покровска и сложил мандат.

Промежуточные выборы 28 марта проходили в двух округах: 50-м и 87-м (Ивано-Франковская область, там подсчет голосов еще не закончен).

Явка в округе №50 составила, по данным Центризбиркома, 20,99%.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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