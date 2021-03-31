В Киеве могут ввести комендантский час – СМИ

В Киеве могут ввести комендантский час в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Об этом 31 марта сообщило издание “Сегодня” со ссылкой на высокопоставленный источник в Министерстве внутренних дел.

По словам собеседника, ситуацию с коронавирусом в Киеве будет рассматривать Верховная Рада, скорее всего это произойдет 6 апреля. Источник считает, что парламент может ввести комендантский час в Киеве – полный запрет на передвижение по городу после 22.00. По данным издания, он оценивает такую вероятность как высокую, причина – “критическая ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 в столице”.

Источник издания в Верховной Раде заявил, что еще на прошлой неделе такие жесткие меры для Киева не обсуждали.

“Еще неделю назад этот сценарий никто не рассматривал. Было заседание Совета нацбезопасности и обороны, и на этом заседании обсуждался вопрос ситуации с ростом заболеваемости. Решение о дополнительных ограничениях для Киева признали нецелесообразным. Также ранее ситуацию анализировала СБУ. И там тоже не поддержали комендантский час, запрет на передвижение и прочие подобные ограничения. Вопрос снова был поднят 30 марта. И да, сегодня началась подготовка к рассмотрению ситуации в Киеве Верховной Радой. Вероятно, сейчас могут принять любые решения. А [мэр Киева Виталий] Кличко сейчас просто поторопился. Пытается перехватить инициативу”, – сказал собеседник.

Спикер МВД Артем Шевченко заявил изданию, что “возможность введения комендантского часа предусмотрена законом, решение принимает правительство”.

31 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 5 апреля в Киеве начнут действовать более жесткие карантинные ограничения. В столице закроют все школы и детские сады. Весь общественный транспорт будет работать по специальным пропускам исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Заведения общепита будут работать только навынос и в режиме доставки, продуктовые ярмарки закроются с 1 апреля.

В Киеве за последние сутки подтвердили 1100 новых случаев коронавирусной инфекции, умерло 38 человек, выздоровело – 26. Согласно данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны Украины, в столичных больницах заняты 79,4% коек, выделенных для пациентов с COVID-19, загруженность коек с кислородом держится на уровне 85,8%. Это самый высокий показатель в стране.

Согласно индикаторным показателям Минздрава Украины, в “красной” зоне находятся 11 регионов страны, в частности Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Херсонская область – в “желтой” зоне, все остальные регионы – в “оранжевой”.

В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин до 9 апреля. Не работают ТРЦ и учреждения культуры; кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

22 марта власти Киева сообщали, что работу общественного транспорта в столице останавливать не будут. Однако были введены ограничения заполненности салонов.

Министр здравоохранения Максим Степанов связывает рост госпитализаций пациентов с COVID-19 с распространением “британского” штамма коронавируса, который в марте подтвердили у больных из Ивано-Франковска. 19 марта Степанов сообщал, что “британский” штамм коронавируса уже выявлен по всей Украине. Этот штамм более агрессивен и быстрее передается, для него характерна тяжелая клиническая картина, подчеркнул министр.

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