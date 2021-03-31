Экс-министр финансов Уманский: Долговой пузырь раздувается, и рано или поздно лопнет. Мало не покажется всем

В Украине нет возможности профинансировать дефицит бюджета, поэтому правительство вынуждено пользоваться средствами Единого казначейского считал, рассказал в интервью сайту “Минфин” бывший министр финансов Украины, экс-советник главы Офиса президента Игорь Уманский.

“Тут вопрос не только в размере дефицита, а в способности суверена его профинансировать. У нас этой способности нет. По первым двум месяцам года у нас порядка 28 миллиардов дефицит. Хотя первые месяцы обычно очень часто профицитны. И как же правительство выходит из этой ситуации сейчас? Если посмотреть на баланс заимствований и погашений долга за январь-февраль, то у порядка 15 миллиардов нет источника финансирования. Это означает простую вещь – Минфин залез в ЕКС. Единый казначейский счет обслуживает же не только госбюджет, там, например, еще размещены деньги местных бюджетов. В среднем по прошлому году у них были остатки 71−73 миллиарда”, – объяснил эксперт.

Уманский рассказал, что статистические данные за прошлый год говорят об увеличении сборов по НДС на 50 млрд грн по сравнению с предыдущим годом, но фактически этот рост искусственный.

“Можно было бы объяснить этот “плюс”, если бы налоговая действительно ликвидировала “скрутки”, как заявила. На самом деле количество “скруток” наоборот увеличилось в объемах. Пообщавшись и с налоговиками, и с бизнесом, я выяснил, что причина хороших показателей – в массовом блокировании “белого” НДС. Не трогают разве что участников ЕВА и крупный бизнес, кроме того, который завязан в схематозе. Совпадение или нет, но в целом, по подсчетам налоговых экспертов, эта сумма оценивается в те же 50 миллиардов”, – заявил он.

По словам экс-министра, бюджет-2021 – одна из причин, по которым сейчас приостановлено сотрудничество с МВФ.

“Наши переговорщики не смогли объяснить кредитору, как будет выполняться заявленный объем доходной части. Завышена макроэкономическая база, на основе которой верстался бюджет. Есть вопросы по отдельным статьям, например, доходам от Нацбанка. Минфин вместе с парламентом дорисовали по этой статье еще порядка 8 миллиардов, которых НБУ не видит. Кто знает, как собираются голоса под принятие бюджета, понимает, что поднадули воздуха под чьи-то хотелки. Берем внутренний НДС – увеличение по этому году порядка 60 миллиардов. Если работать по-старому, не закрывая схем, этот показатель тоже выглядит нереальным”, – отметил Уманский.

Он добавил, что много лет в Украине был первичный профицит госбюджета, но уже второй год подряд фиксируется первичный дефицит.

“Это значит, что для погашения предыдущих заимствований и расходов на обслуживание, т. е. самого долга и высоких процентных ставок, мы делаем новые заимствования. Долговой пузырь раздувается, и рано или поздно он лопнет. И тогда мало не покажется всем”, – заявил бывший министр финансов.

—