 

В университете в Британии поставили памятник Грете Тунберг. Студенты считают, что деньги можно было потратить лучше

31.03.2021, 17:58, Новости дня
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На территории университета Винчестера в Великобритании 30 марта был установлен памятник шведской эко-активистке Грете Тунберг. Об этом сообщается на сайте университета. 

Скульптура под названием “Сделай мир лучше” считается первой в мире статуей известной эко-активистки. Автор статуи – британка Кристин Чарльзворт.

Памятник стал частью нового учебного корпуса университета, при строительстве которого использовали экологичные технологии – системы рекуперации, сбор дождевой воды, так называемая зеленая крыша и солнечные фотоэлектрические панели.

“Грета – молодая женщина, которая, несмотря на жизненные трудности, стала ведущим мировым экологическим активистом. Мы знаем, что многие считают ее фигурой неоднозначной. Как университет, мы приветствуем аргументированные дебаты и критические беседы. Мы надеемся, что ее статуя поможет вдохновить наше сообщество”, – сказала вице-канцлер Винчестерского университета, профессор Джой Картер.

Bronze statue of @GretaThunberg installed @_UoW as symbol of commitment to combat the climate emergency: https://t.co/K1K3FOTyeL pic.twitter.com/l6vg7wFmd7

— UoW Press Office (@_UoWNews) March 30, 2021

По данным Студенческого союза университета, статуя обошлась образовательному учреждению почти в £24 тыс. (около $33 тыс). В заявлении союза отмечается, что студенты не имеют ничего против выбора героини статуи, но сожалеют о непрозрачности решений вуза и считают, что эти деньги могли бы быть потрачены лучше. В союзе призвали руководство университета направить ровно ту сумму, которая была потрачена на статую, на оказание дополнительной помощи студентам.

To be clear: our concerns are about the expenditure and transparency of decision making by the university, which have long been opaque, not the subject of the statue

— Winchester UCU (@WinchesterUCU) March 24, 2021

Президент студенческого союза Винчестера Меган Болл в комментарии BBC News охарактеризовала Тунберг как “фантастический образец для подражания для всех, человека, который громко и гордо говорит о важных глобальных проблемах”, но сказала, что профсоюз не может поддержать скульптуру. По словам Болл, многие студенты, вынужденные из-за пандемии коронавируса учиться в онлайн-формате, нуждаются в поддержке.

“Нам известно о некоторых опасениях по поводу финансирования памятника”, – говорится в пресс-релизе университета. Администрация учебного заведения пояснила, что статуя была создана еще в 2019 году в рамках проекта строительства нового корпуса, и за счет средств, которые можно было потратить только на это здание.

Руководство подчеркнуло, что на установку памятника не были расходованы средства из фонда поддержки студентов и сотрудников образовательного учреждения. В администрации также добавили, что в этом году университет потратил £5,2 млн на поддержку студентов и £1,5 млн дополнительного финансирования на поддержку преподавания, обучения и охраны здоровья и безопасности во время пандемии.

18-летняя шведская экологическая активистка Грета Тунберг прославилась еще в 2018 году как основательница “Школьной забастовки за климат”. В рамках бессрочной акции Тунберг призывала студентов и школьников выходить на митинги по пятницам вместо учебы.

23 сентября 2019 года она выступила с обличительной речью на климатическом саммите ООН в Нью-Йорке. Тунберг заявила, что человечество находится на пороге массового вымирания, но все, о чем говорят мировые лидеры, – это деньги.

Она дважды выступала на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Несколько лет назад врачи диагностировали у Тунберг синдром Аспергера – расстройство аутистического спектра, а также селективный мутизм. Шведка говорила, что психическое заболевание помогает ей концентрироваться на борьбе с изменениями климата.

11 декабря 2019 года журнал Time назвал Тунберг человеком года.

В начале 2021 года в Швеции выпустили марки с Тунберг. Ее также номинировали на Нобелевскую премию мира. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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