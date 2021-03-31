 

KIA представила новый электромобиль EV6

31.03.2021, 17:54, Новости дня
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Южнокорейский бренд Kia анонсировал прием заказов на новый электрический внедорожник Kia EV6.

Данный автомобиль является флагманом бренда, что привлекает особое внимание к его внешности. Вместе с тем новинка выполнена на платформе E-GMP, которая применяется исключительно в отношении электрокаров. Кроме того, на передней панели применили изогнутый экран мультимедийного комплекса и приборную панель на 12 дюймов. Покупатели смогут выбрать между несколькими комплектациями с разной отдачей.

Также некоторые инсайдеры прогнозируют, что электрический внедорожник Kia EV6 поступит на рынок в модификации GT, которая предусматривает максимальную скорость 260 км в час. Цена нового флагмана пока не раскрыта.



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